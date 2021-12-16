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四大公投差距小 江啟臣催票：不投票就是同意民進黨

記者余采瀅、陳秋雲／台中16日電
國民黨前主席江啟臣與國民黨民代呼籲1218站出來投票，護藻礁。(記者余采瀅／攝影 )
國民黨前主席江啟臣與國民黨民代呼籲1218站出來投票，護藻礁。(記者余采瀅／攝影 )

台灣健康空氣行動聯盟等環團今在台中市議會集結，國民黨前主席、立委江啟臣說，公投是一面照妖鏡，過去在野就謙卑，執政就變武則天，都你說了算！府院高層輪番搭專機來恐嚇台中人，珍愛藻礁過關，中部就要多燒500萬噸煤，要脅只能多吸煤毒和犧牲7600年藻礁二擇一。江說，台中人為何要來背負執政無能的過錯？

環團與民團集結，各在野黨代表齊聚，江啟臣、立委楊瓊瓔、前立委顏寬恒與藍營市議員們到場支援，號召人民1218站出來護藻礁。

江啟臣說，目前四大公投同意頭不同意差距縮小，只差幾趴，很多人以為「不差我這一票」他強調不出來投票就是不同意公投，就等於投給反對公投方。

江啟臣說，公投就是一面照妖鏡，照出政府雙重標準、多重標準，不管是藻礁永存、公投綁大選等公投案，很多都是民進黨過去的主張與價值，現在卻要人民這麼辛苦救回他們過去的主張。你說諷不諷刺？

他質疑民進黨鋪天蓋地，寧可用5800萬作大內宣，府院高層還花人民納稅錢， 高層搭專機、動甪交管來反對人民，台灣民主到底怎麼了？事實上這是政府的無能造成，如果政府有能，不會搞到今天，變成人民要來護藻礁。

江啟臣指出，幾年前，賴清德擔任行政院長時，用觀塘換深澳電廠，現在竟威脅台中人，如果護藻礁案通過，台中就要多燒500萬噸煤，台中人是次等公民嗎？台中人為何要來背負執政無能的過錯？

江說，護藻礁環團一行人從屏東走到台北，如果政府有能，大家就不必這麼辛苦推公投，幾個公投案現在都只一點點，差幾趴，約幾十萬人，「為自己而投」「為讓民進黨政府現形」讓人民知道有民進黨有多麼昨是今非。

國民黨前主席江啟臣表示，公投是面照妖鏡，看出民進黨有多麼昨是今非。(記者余采瀅／...
國民黨前主席江啟臣表示，公投是面照妖鏡，看出民進黨有多麼昨是今非。(記者余采瀅／攝影)

公投 藻礁 江啟臣

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