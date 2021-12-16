新聞評論／當公投淪為蔡政府擺飾 投票是義務

台灣的四大公投案，將在18日登場。（本報資料照片）

周末就要舉行四大公投 投票，在民進黨 挾行政資源強力動員下，「四個不同意」與支持公投的比率急速拉近，最後結果殊難預料。但此次公投實不僅是四個公共政策的個別交鋒，更是一場涉及國家整體發展與安全戰略以及民主價值維護的政治選擇。

關於此次公投，普遍的認知是四項公投均是公共政策的論辯。「重啟核四」著眼於已經封存的核四廠應否重啟投入電力供應缺口；「反萊豬」檢測國人是否相信萊豬對人民健康無害；「公投綁大選」探究選民是否認同二年一次公投，讓公投不受選舉影響；至於「珍愛藻礁」則是環保與經濟發展的取捨。

四大公投看似各自成立，其實彼此息息相關。珍愛藻礁、核四重啟議題，除與環境保育相關，也是能源轉型甚至國家安全政策的考量。與護藻礁相左的第三天然氣 接收站興建，目的是要大幅提升天然氣在電力供應的占比，但天然氣又是所有能源選項中最昂貴且戰略儲存最少的一種。廢棄核電，擁抱天然氣發電，更是攸關國家未來幾十年能源和戰略安危的重大選擇。

另外，珍愛藻礁和反萊豬，又與蔡政府的完全「親美」路線有關。三接的興建，除了天然氣發電的需求，還關係著蔡政府和美國簽訂的龐大天然氣採購履約；而進口萊豬，也形同以民眾的健康風險向美國輸誠。至於公投綁大選，則是方便民眾行使直接民權，補代議民主之不足，並讓執政黨不能為所欲為的重要武器；將公投與大選脫鉤，其實就是執政者把選民「繳械」。

在國家能源和安全戰略之外，四大公投還有一層更深的含意，就是民主價值的維繫。越來越多跡象顯示，即使公投通過，蔡政府也可能用拖延或技術干擾方式阻礙公投結果的落實。對反萊豬公投，行政院已宣告公投結果的法律效力不影響農委會開放萊豬公告；對重啟核四公投，蔡政府則透過各種宣講，表明即便公投過關，核四也無法重啟。蔡政府看似全力動員反公投，卻也不惜踐踏民意、玩弄人民。這種反民主作為，無異於將公投當作擺飾，將具有強制力的「政策創制複決」當作「諮詢」。

蔡政府上台以來，各種傲慢施政和濫用行政資源已經無以復加，在野黨完全無力抵抗；人民的聲音，蔡政府不是充耳不聞，就是以網軍操作風向反制。這也反映在對公投的政治操作和對在野黨與民團的壓制上。

事實上，民進黨在野時曾是更激烈的反萊劑主張者，蔡英文總統也曾親手寫下「藻礁永存」，公投更是民進黨長期的神主牌之一，如今為了維護政權，一切皆可拋。雖然民進黨一貫反核四，但扁政府的正副閣揆蘇貞昌和蔡英文亦曾追加核四興建預算，如今卻把核四打成一無可取的「弊案」。可以說，四大公投均涉及政治誠信、政黨價值與民主運作，更攸關人民對政府濫權的監督。

因此，選民在做「同意」與「不同意」的選擇時，除個別公投項目的思考，應該從更上位的整體角度來作出判斷。如果認同把能源政策全部押寶天然氣、因為怕「美國人很生氣」而犧牲環保和民眾健康，或者支持民進黨為捍衛政權而違背誠信與價值，投下「四個不同意」順理成章。但如果對於民進黨的能源和安全戰略有疑義，或者認為民進黨昨是今非應予導正、政府濫權應該遏止，即便蔡政府只把公投當擺飾，選民更有義務出來投票，並且投下四個同意票。否則，四大公投受挫，迎來的就是更傲慢的執政黨與更鴨霸的政府。