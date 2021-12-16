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立委補選升溫 政論節目淪「議顏堂」 藍營要叫醒NCC

台灣新聞組／台北16日電
台中市第二選區立委補選國民黨候選人顏寬恒表示，七政論節目一個多月來對他抹黑、造謠。（圖：顏寬恒提供）
台中市第二選區立委補選國民黨候選人顏寬恒表示，七政論節目一個多月來對他抹黑、造謠。（圖：顏寬恒提供）

台中第二選區立委補選選情升溫，國民黨候選人顏寬恒與民進黨候選人林靜儀最近隔空交鋒；親綠媒體接連猛攻顏寬恒家族，遭批「議顏堂」，國民黨民代昨至NCC檢舉，呼籲「一人一封信，叫醒NCC」。

NCC發言人翁柏宗表示，議員到會關切顏寬恒案，NCC申訴管道很暢通，按照標準流程處理。到前晚為止，受理民眾檢舉節目有不實不公之虞的案件共36件。

國民黨發言人黃子哲表示，顏寬恒是立委候選人，被媒體檢視並不為過，但近來特定綠營政論節目獨厚顏，幾乎天天「打好打滿」，宛如政治跟騷與霸凌；根據NCC之前裁罰中天新聞台標準，政論節目未經事實查證的爆料等同新聞製作，加上發言可能影響選舉公平性，涉及重大公共利益，可依法開罰。

國民黨台北市議員王鴻薇說，當初中天電視台就是被NCC以報導特定政治人物比例過高，違反新聞自律，不僅多次罰款，要求撤換主管，現在顏寬恒被幾個政論節目從早駡到晚，如此偏頗、沒有比例原則的政論節目，NCC睡著了嗎？

民進黨立委林楚茵則表示，有些政論節目也會邀顏家，顏寬恒就是不參加，「不能不出庭後被通緝，才怪法庭」。

根據NCC的「標準流程」，被申訴後會先要業者準備資料、陳述相關意見，再送到專家學者組成的廣播電視內容諮詢會議討論做出處分，最後送委員會討論。一個案件從被檢舉到定案，半年以上是常態。

翁柏宗說，最近外界議論，對國民黨候選人顏寬恆報導則數、頻率是否過多，NCC在2018年有對新聞節目的部分要求，新聞要注意事實、平衡報導，但他坦言，媒體如果沒有平衡報導，也沒有罰則可罰。

親綠媒體猛攻國民黨立委候選人顏寬恒家族，國民黨15日至NCC檢舉，呼籲「一人一封...
親綠媒體猛攻國民黨立委候選人顏寬恒家族，國民黨15日至NCC檢舉，呼籲「一人一封信，叫醒NCC」。（記者楊正海／攝影）

國民黨 民進黨 霸凌

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