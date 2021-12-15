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「勇敢表態責無旁貸」 朱立倫：對霸道執政 在野有天職

台灣新聞組／台北15日電
新北市長侯友宜（左）日前在臉書發表公投千字文，14日與國民黨主席朱立倫（右）同台出席吳舜文新聞獎頒獎典禮，兩人握手致意、拍肩互動引發關注。（記者潘俊宏／攝影）
新北市長侯友宜（左）日前在臉書發表公投千字文，14日與國民黨主席朱立倫（右）同台出席吳舜文新聞獎頒獎典禮，兩人握手致意、拍肩互動引發關注。（記者潘俊宏／攝影）

新北市長侯友宜前晚在臉書發表公投千字文，引發議論。國民黨主席朱立倫昨受訪時說，國民黨有國民黨的立場、在野黨有在野黨的天職，喊話「勇敢表態責無旁貸」。兩人隨後在同場活動握手寒暄，侯受訪說，自己是為國家、人民努力做事，相信黨派和個人都是擺在後面，「主席辛苦了，我們都用更大的包容跟體諒看待這件事情」。

前總統馬英九昨晚表示，侯是一個很有責任感的人，應該可以清楚辨別現在做什麼事，馬也說「我相信朱立倫應該跟他溝通過」。

朱立倫昨天上午表示，面對鴨霸的執政黨，必須對民進黨所作所為提出看法，和人民站在一起；並呼籲所有的民眾和國民黨的支持者，勇敢站出來告訴政府「你做錯了」。朱強調，「侯市長跟我一樣，呼籲大家趕快出來投公投票，用我們的公投票，站在民意這一邊，告訴執政當局，你錯了！」

侯友宜表示，公投本身就是理性、科學可論辯的，讓人民經過論辯後仔細思量，投下神聖的一票，這也是公投本身所具有的核心價值。

台北市長柯文哲聲援侯友宜說，民主社會國家，有表態與不表態自由，強迫不表態的人表態怪怪的。他說，公投藍綠都在動員，訴諸意識形態與口號，公投本是理性論辯，現在變成圈圈叉叉，他覺得不管最後同意或不同意，要講清楚如何處理。

據了解，朱立倫在宣傳四個同意期間，確實有致電給侯友宜「溝通」，不過在侯友宜發千字文之前，國民黨中央事前並未得知，對於內容也沒掌握。千字文炸鍋後，雙方都收到不少關心電話，因此在尊重彼此立場前提下，經溝通後取得共識，朱立倫昨天才會說，「侯市長跟我一樣，呼籲大家趕快出來投公投票」，也就是兩人「事後」的共識。

幕僚說，各界反應還算在預期當中，但說侯友宜不表態是想左右逢源其實很冤枉，深綠幾乎鐵定不會支持侯，淺藍淺綠也都有自己想法，若連深藍都有異議「算什麼左右逢源」？

幕僚透露，侯友宜通篇的重點就是「將每項公投選項的優缺點反覆咀嚼思考，在內心經過正反合思維交相辯論後，以自由意志去決定你的答案」，應讓民眾理解四項公投內涵，交給民眾自主決定，而不是讓民眾跟著侯友宜表態的方向。

公投 侯友宜 國民黨

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