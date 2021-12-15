侯友宜千字文 藍反應兩極 綠見縫插針

新北市長侯友宜 前天晚上在臉書發文「公投 曾幾何時變成了填鴨式圈叉題」引發熱議，更在藍營有兩極的反應。核四公投領銜人黃士修昨怒批，是不是在配合民進黨操作基本盤對決的劇本？國民黨 副主席連勝文說，公投是透過科學及辯論讓民眾做正確決定，侯要表達的觀點可被認同，民進黨卻操作成政黨對決，弄成跟選舉一樣，挑起社會衝突來獲利，國民黨本就容許不同聲音，與民進黨只容許一種聲音不同。

黃士修批評，如果核四公投不過，中央政府更不可能處理核廢料，質疑「難道侯友宜已經跟民進黨談好條件，希望核廢料永遠放在新北市了嗎？」如果真的是如此，那他們也只能尊重。

黃士修不滿表示，沒有人逼侯友宜一定要喊「四個同意」，不過他寫了一大篇，卻連提醒市民12月18日要出門投票都不願意，「這是不是在配合民進黨操作基本盤對決的劇本？」

國民黨立院黨團總召費鴻泰昨天表示，個人有個人的表達方式，但政治人物要講給人聽和政黨支持者聽，可能有所不同；國民黨立委賴士葆認為，侯友宜並未否定國民黨「四個都同意」主張，但當然希望表態更清楚一點。

國民黨團書記長陳玉珍說，民主社會各自表達意見，但身為政治領袖與領導者，總是要有自己的想法，才能帶領追隨者前進，看到侯文章，她覺得「臨表涕泣，不知所云」。

對於侯友宜堅持「沒有核安就沒有核電」，不願表態支持核四公投，更貼出千字長文。行政院長蘇貞昌昨表示，公投本來就是要「對事不對人」，因此連國民黨籍的宜蘭縣長林姿妙也反對核四重啟。

桃園市長鄭文燦說，侯友宜有自己的路要走，應給予尊重，侯與國民黨立場不同，連宜蘭縣長林姿妙與台中市長盧秀燕也有自己立場，侯是用較委婉方式表達對國民黨四個同意的不贊成。