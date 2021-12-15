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中經濟超美延到2033 台灣人2028比日本人有錢

中選會公布：四大公投過關門檻 495萬票

記者鄭媁、張睿廷／台北15日電

四大公投案周六投票，中選會昨天正式公告，本次公投案，具有投票權人的人數為1982萬人；四項公投案的通過門檻，同意票須超過495萬票，且多過不同意票，才能通過。

四項公投案18日投票，經各地方選舉委員會公告投票權人人數，中選會彙整結果後正式發布，四項公投案的投票權人人數為1982萬5468人。

其中，公投法修正後，公投年齡從20歲調降至18歲。中選會統計，18歲以上、未滿20歲的投票權人，人數為39萬9282人。中選會提醒，投票日期雖有變更，民眾仍須在原定投票日8月28日前具有投票權資格，才能參加這次公投。

根據「公民投票法」第29條明定，公投案投票結果，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票要達投票權人總額四分之一以上者，即為通過；有效同意票未多於不同意票，或有效同意票數不足前項規定數額者，均為不通過。

因此，經換算，屆時各公投案的同意票，必須達到495萬6367票，且多過不同意票，才能通過公投案；反之，若有效同意票未多於不同意票，或有效同意票數未達到495萬6367票，公投案則不通過。

本次公投投票人數以新北市全台最多，較前次2018年公投投票權人數增加5萬1649人。新北市選委會為此在投票人數超過1500人的地方，增設66處投開票所。預計晚間7時30分可以完成所有開票作業。

投票 公投 開票

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