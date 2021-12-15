「護航」蔡蘇搭專機拚公投 藍要國防部常次道歉
四大公投18日將登場，行政院長蘇貞昌近期頻搭空軍行政專機下鄉宣傳公投，挨轟違反行政中立，蘇貞昌昨回應，向台灣民眾報告政策，是義務也是公務；另國防部常務次長李宗孝對在野黨要求提供蔡蘇搭乘專機紀錄，表示「不用答，這些都有政治目的」，引發爭議，國民黨立院黨團揚言，如果李宗孝不道歉，將拒絕協商國防部明年度預算。
中國時報報導，針對連日來搭乘空軍行政專機赴全台宣講公投，引發違反行政中立的質疑，蘇貞昌昨受訪時再度重申自己搭乘空軍行政專機，是要好好向民眾報告政策，這是義務，也是公務。
蘇貞昌日前在臉書宣稱完成70場公投說明會演講，相較只能搭著陸路運輸工具疲於奔命的在野黨，蘇揆頻搭專機南北趕場，國防部次長李宗孝護航，拒絕提供蘇揆搭乘行政專機使用次數與繳費紀錄，還稱「這些都有政治目的」，引來非議。
本報系聯合報報導，國民黨立院黨團昨舉行記者會，總召費鴻泰指出，國防部常次竟在國會殿堂說「不用回答，有政治目的」，除了要表達不滿與唾棄，他也斥李宗孝為了升官、討好綠營，在立法院從未講過的話也能講出來，蔡英文只用這種馬屁精，國軍還要用什麼士氣保家衛國？
費鴻泰說，黨團除了將李宗孝列為不受歡迎人物，如果他不認錯道歉，國民黨將拒絕協商國防部明年預算，全部送交院會逐案討論。
國民黨立委陳以信表示，蔡、賴、蘇這段時間，分別乘坐28次專機任務跑公投，拿公務預算當反方宣傳，油錢民進黨有付嗎？他也秀出，前總統馬英九過往兼任國民黨主席後，參與黨務及輔選行程產生的專機耗油及座車等雜支費用，自2009年至2011年以來，總共支出674萬2202元，明細分類帳清清楚楚。
陳以信表示，這個數字就代表行政中立，請問蔡英文、蘇內閣怎麼做的？到底交了多少錢給政府？為何拿機密當藉口？蔡、蘇如果不敢把付的油料錢公布出來，就是在揩人民的油。
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