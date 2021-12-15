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「護航」蔡蘇搭專機拚公投 藍要國防部常次道歉

台灣新聞組／台北15日電
國民黨立委江啟臣要求國防部提供蔡英文總統等人使用專機次數與繳費紀錄，國防部常務次長李宗孝卻說「不用答」，國民黨立院黨團要求李宗孝道歉。（圖：國民黨立院黨團提供）
國民黨立委江啟臣要求國防部提供蔡英文總統等人使用專機次數與繳費紀錄，國防部常務次長李宗孝卻說「不用答」，國民黨立院黨團要求李宗孝道歉。（圖：國民黨立院黨團提供）

四大公投18日將登場，行政院長蘇貞昌近期頻搭空軍行政專機下鄉宣傳公投，挨轟違反行政中立，蘇貞昌昨回應，向台灣民眾報告政策，是義務也是公務；另國防部常務次長李宗孝對在野黨要求提供蔡蘇搭乘專機紀錄，表示「不用答，這些都有政治目的」，引發爭議，國民黨立院黨團揚言，如果李宗孝不道歉，將拒絕協商國防部明年度預算。

中國時報報導，針對連日來搭乘空軍行政專機赴全台宣講公投，引發違反行政中立的質疑，蘇貞昌昨受訪時再度重申自己搭乘空軍行政專機，是要好好向民眾報告政策，這是義務，也是公務。

蘇貞昌日前在臉書宣稱完成70場公投說明會演講，相較只能搭著陸路運輸工具疲於奔命的在野黨，蘇揆頻搭專機南北趕場，國防部次長李宗孝護航，拒絕提供蘇揆搭乘行政專機使用次數與繳費紀錄，還稱「這些都有政治目的」，引來非議。

本報系聯合報報導，國民黨立院黨團昨舉行記者會，總召費鴻泰指出，國防部常次竟在國會殿堂說「不用回答，有政治目的」，除了要表達不滿與唾棄，他也斥李宗孝為了升官、討好綠營，在立法院從未講過的話也能講出來，蔡英文只用這種馬屁精，國軍還要用什麼士氣保家衛國？

費鴻泰說，黨團除了將李宗孝列為不受歡迎人物，如果他不認錯道歉，國民黨將拒絕協商國防部明年預算，全部送交院會逐案討論。

國民黨立委陳以信表示，蔡、賴、蘇這段時間，分別乘坐28次專機任務跑公投，拿公務預算當反方宣傳，油錢民進黨有付嗎？他也秀出，前總統馬英九過往兼任國民黨主席後，參與黨務及輔選行程產生的專機耗油及座車等雜支費用，自2009年至2011年以來，總共支出674萬2202元，明細分類帳清清楚楚。

陳以信表示，這個數字就代表行政中立，請問蔡英文、蘇內閣怎麼做的？到底交了多少錢給政府？為何拿機密當藉口？蔡、蘇如果不敢把付的油料錢公布出來，就是在揩人民的油。

行政院長蘇貞昌被問到搭行政專機宣傳公投，蘇貞昌回應政府是反方，有義務向國人報告政...
行政院長蘇貞昌被問到搭行政專機宣傳公投，蘇貞昌回應政府是反方，有義務向國人報告政府的政策，報告政府要做什麼事，這是義務，也是公務。（記者葉信菉／攝影）

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