國軍臂章不忘「秋海棠」？國防部：效忠憲法

民進黨立委許智傑指出，國軍許多部隊的臂章仍出現中國「秋海棠」圖形。（圖：許智傑國會辦公室提供）

立法院司法及法制委員會、外交及國防委員會昨舉行聯席會議。國民黨 立委江啟臣 質詢，外界認為四個月的義務役期恐訓練不足，影響國軍戰力，是否評估調整？國防部 次長房茂宏回應，會依據敵情威脅評估，目前也有在評估中，但尚未完成。

房也強調，以四個月役期核算國軍戰力不公平，志願役占國軍比率九成，役期長達四年，「現在戰力比以前還強」。

立法院司法委員會、外交國防委員會13日舉行聯席會議，民進黨立委許智傑列出國徽、國民黨黨徽，質詢國防部「哪裡不一樣？」房茂宏一時語塞，直到身後幕僚提示才回應，「它的光芒沒有頂到邊（國徽十二道白尖角光芒較短）。」

許智傑質疑，國軍許多部隊的臂章仍出現中國「秋海棠」圖形，難道還存有「大中國思想」？再者，國軍軍徽上的「青天白日」國徽跟國民黨徽太相似，是否有黨國不分問題？他建議國軍軍徽調整設計，不見得一定要以國徽為核心，若認為領土範圍有爭議，可採用台灣藍鵲、台灣黑熊等具有台灣意象的圖形。

對此，房茂宏回應指出，「這是沿用以前憲法，包含現在憲法所擁有的疆域，國軍不管怎麼樣，我們效忠國家、效忠憲法，依法行政，這點不容質疑。」