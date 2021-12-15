我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中經濟超美延到2033 台灣人2028比日本人有錢

國軍臂章不忘「秋海棠」？國防部：效忠憲法

台灣新聞組／台北15日電
民進黨立委許智傑指出，國軍許多部隊的臂章仍出現中國「秋海棠」圖形。（圖：許智傑國會辦公室提供）
民進黨立委許智傑指出，國軍許多部隊的臂章仍出現中國「秋海棠」圖形。（圖：許智傑國會辦公室提供）

立法院司法及法制委員會、外交及國防委員會昨舉行聯席會議。國民黨立委江啟臣質詢，外界認為四個月的義務役期恐訓練不足，影響國軍戰力，是否評估調整？國防部次長房茂宏回應，會依據敵情威脅評估，目前也有在評估中，但尚未完成。

房也強調，以四個月役期核算國軍戰力不公平，志願役占國軍比率九成，役期長達四年，「現在戰力比以前還強」。

立法院司法委員會、外交國防委員會13日舉行聯席會議，民進黨立委許智傑列出國徽、國民黨黨徽，質詢國防部「哪裡不一樣？」房茂宏一時語塞，直到身後幕僚提示才回應，「它的光芒沒有頂到邊（國徽十二道白尖角光芒較短）。」

許智傑質疑，國軍許多部隊的臂章仍出現中國「秋海棠」圖形，難道還存有「大中國思想」？再者，國軍軍徽上的「青天白日」國徽跟國民黨徽太相似，是否有黨國不分問題？他建議國軍軍徽調整設計，不見得一定要以國徽為核心，若認為領土範圍有爭議，可採用台灣藍鵲、台灣黑熊等具有台灣意象的圖形。

對此，房茂宏回應指出，「這是沿用以前憲法，包含現在憲法所擁有的疆域，國軍不管怎麼樣，我們效忠國家、效忠憲法，依法行政，這點不容質疑。」

國民黨 國防部 江啟臣

上一則

中選會公布：四大公投過關門檻 495萬票

下一則

「護航」蔡蘇搭專機拚公投 藍要國防部常次道歉

延伸閱讀

國安會周四開會討論 是否加大管制出口設備給中芯

國安會周四開會討論 是否加大管制出口設備給中芯
4萬名美軍仍拒打疫苗 空軍先開除27人

4萬名美軍仍拒打疫苗 空軍先開除27人
被問蔡蘇專機紀錄 防部幕僚竟稱「有政治目的不用答」

被問蔡蘇專機紀錄 防部幕僚竟稱「有政治目的不用答」
軍隊臂章不忘秋海棠？國防部：效忠憲法

軍隊臂章不忘秋海棠？國防部：效忠憲法

熱門新聞

美國總統拜登上周召開民主峰會期間，台灣行政院政務委員唐鳳也參與討論，但有媒體指出，唐鳳簡報中的一張圖片將台灣與中國標示成「不一樣顏色」，導致後續發言的畫面「被卡只剩聲音」。（取材自YouTube）

民主峰會唐鳳被消失？路透：白宮要求剪掉「這張地圖」

2021-12-12 20:52
駐尼加拉瓜前大使吳進木夫婦（右二、三）接受尼京市長Reyna Rueda（右一）及副市長Enrique Armas（左二）共同頒授市鑰及榮譽市民證，尼京市議會秘書Jennifer Porras（左一）在場見證。圖／取材自僑委會網站

斷交隔天 台駐尼加拉瓜前大使吳進木獲尼國國籍

2021-12-11 08:59
民進黨立委高嘉瑜遭男友家暴後，6日現身立法院質詢。針對媒體追問，她表示「希望不要再有人跟我一樣」。(記者黃義書／攝影)

被逼錄19秒逼供片 高嘉瑜奄奄一息全身血 不回答就被打

2021-12-07 02:30
英特爾執行長季辛格13日搭乘私人專機訪台。(路透)

英特爾執行長季辛格 搭私人專機抵台 將會台積電高層

2021-12-13 14:47
彭文正。（本報資料照片）

蔡英文論文案／女痛哭母昏厥 彭文正告法官 求償200萬

2021-12-13 21:39

台灣首名千萬訂閱YouTuber誕生 曾遭中國封殺

2021-12-07 14:10

超人氣

更多 >
搭飛機時手機掉椅下撿不到 為什麼要立刻通知空服員？

搭飛機時手機掉椅下撿不到 為什麼要立刻通知空服員？
8年婚爆婚變 王力宏首發聲證實：決定分開生活

8年婚爆婚變 王力宏首發聲證實：決定分開生活
經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元

經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元
康乃爾近千學生確診 感染Omicron比率高 緊急封鎖校園

康乃爾近千學生確診 感染Omicron比率高 緊急封鎖校園
媽媽傳3幼女照片報平安 15分鐘後 9歲姊姊被龍捲風吹走遇難

媽媽傳3幼女照片報平安 15分鐘後 9歲姊姊被龍捲風吹走遇難