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黑白集／公投過關怎解？全憑蔡政府高興

黑白集
蔡政府玩文字遊戲，反萊豬公投就算過關，可能也是白投。圖為日前的秋鬥遊行上，民眾高喊反萊豬、護藻礁。（記者葉信菉／攝影）
蔡政府玩文字遊戲，反萊豬公投就算過關，可能也是白投。圖為日前的秋鬥遊行上，民眾高喊反萊豬、護藻礁。（記者葉信菉／攝影）

民進黨雖用盡手段反制，「反萊豬公投」支持率始終居高不下。若公投過關，蔡政府會怎麼因應，執政黨似已胸有成竹。在公投公報中，行政院的說明赫然出現「通過與否，農委會公告均不受其法律效力影響」的文字。似乎暗示，反萊豬就算過關，可能也是白投。

就民主或法治原則看，公投過關，政府就應遵守。但不同於法律或自治條例的創制複決都對公投通過後原法失效、並訂定新法設定期限，對於政策的創制複決，僅要求公投過關後，相關部門應「實現該公民投票內之必要處置」。很顯然，行政院的說明，就是視此為巧門。

因此，一旦反萊豬公投過關，蔡政府極可能祭出「拖」字訣，用「研商因應政策」為由，繼續沿用農委會開放萊豬之公告。至於何時會端出「實現公投內容」的政策，也許就玩文字遊戲或用其他方法解套，全憑蔡政府高興。

果真如此的話，在野黨可以持續質疑，甚至訴諸釋憲。但蔡政府早就不甩在野黨，也吃定了大法官，釋憲結果未必對蔡政府不利。政院敢大剌剌將文字寫上公報，說穿了就是目空一切，擺明「你怎麼投，都沒用」。

重啟核四案也有類似狀況。蔡政府聲稱，就算公投過關，核四也無法重啟。面對鴨霸政府，民眾唯一的辦法，就是把公投視為「不信任投票」！

公投 投票 民進黨

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