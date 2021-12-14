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核四公投也是白投？政院公報說明：重啟不可行

台灣新聞組／台北14日電
國民黨立院黨團總召費鴻泰（中）、書記長陳玉珍（右）與副書記長洪孟楷（左）13日在黨團舉行「蘇貞昌當完『國庫小偷』準備當『公投流氓』？」記者會。（記者黃義書／攝影）
國民黨立院黨團總召費鴻泰（中）、書記長陳玉珍（右）與副書記長洪孟楷（左）13日在黨團舉行「蘇貞昌當完『國庫小偷』準備當『公投流氓』？」記者會。（記者黃義書／攝影）

本報系日前報導，行政院在反萊豬公投公報明白表示，農委會去年9月開放含萊劑牛豬進口公告，均不受公投法律效力影響。記者再細究其他三項公投說明，進一步發現行政院對各公投法律效力說明各有不同，對核四公投更刻意漏掉「法律效果評估」，僅表示「核四重啟客觀不可行」。是否無論公投結果如何，都不會執行，又引發質疑。

針對四案公投，行政院在公報表示，如果「公投綁大選」公投通過，就將依公投規定時程修法；而若「珍愛藻礁」通過，第三接收站將無法完工營運，嚴重影響電力穩定供應，減碳排放及改善空汙之目標。但在「反萊豬」和「重啟核四」兩公投案，行政院的態度就顯得曖昧不清。

除「反萊豬」公投引發質疑，對於「重啟核四」公投，行政院說明完全跳過法律效果，僅羅列「核廢料處置問題迄今無法取得社會共識，未有明顯處理進展」，「核四廠目前依立法院決議進行資產維護及辦理燃料外運，系統試運轉測試則尚有部分未獲原能會審查同意」等三大主題，並加上「核四使用客觀事實更不可行，重啟困難重重」結論。

由於公投法明定公投的效力只有兩年，只要以「重啟評估」拖過兩年時間，就可順理成章改回「停止重啟核四政策」。

國民黨立院黨團昨痛批行政院長蘇貞昌「偷完國庫」、濫用行政資源參加反公投宣講，現在公投意見書內恐嚇人民是「公投流氓」。國民黨立院黨團總召費鴻泰表示，根據公投法第17條，行政院可以對公投寫意見書，但直接說自己是反方角色，這是不行的。

費鴻泰呼籲民進黨、行政院，不要玩文字遊戲，無視法律規範。2018年通過許多公投，但民進黨政府視而不見，不按照公投結果去執行，違反公投法前科太多，所以大家一定要踴躍出來投票，如果通過政府無視公投法律存在，人民絕對不會對你再這麼客氣，「蘇貞昌做完國庫小偷，不要再去當公投流氓、政治流氓」。

行政院發言人羅秉成昨表示，公投法第30條對公投結果的處理已有明文規定，無論本次公投結果如何，政院都會尊重民意，並依法辦理。

此外，為催出核四同意票，核四公投領銜人黃士修昨中午開始絕食，將絕食到公投結果出爐為止。

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