千字文表態 侯友宜：公投搞得像選舉對立 人民都厭煩了

新北市長侯友宜13日在臉書貼出長文，直指公投搞得像選舉一樣的對立。（本報資料照片）

公投 案倒數五天，新北市長侯友宜 昨晚在臉書貼出1421字長文表達自己對公投的態度。他說，一場從專業、理性、科學出發而可以好好論辯、冷靜思考判斷後選擇的公投，曾幾何時變成了填鴨式圈叉題，不能有其他論述？原本該是就事論事，怎麼演變成對人不對事、非友即敵？搞得像選舉一樣的對立、衝突，「人民都厭煩了，都累了」。

他說，不論在野或執政，意見領袖的責任在於為人民去闡明利弊，有「執政權力」的人更必須去擔起責任，解決隨之而來的問題，而不僅是告訴我們打圈或打叉。「曾幾何時，我們把時間拿來拚政治、拚藍綠，拚到最後讓下一代看不到機會、看不到明天。」

侯友宜對核四公投不表態，引起黨內質疑。昨天的長文，各界解讀不同。新北市國民黨 議員蔡淑君認為，侯寫得含蓄，其實就是「四個都同意」，但還是希望更明確表態；新北市國民黨議員陳偉杰說，侯除了反萊豬，其他三題都尊重投票結果，更希望藍綠兩黨在為自己支持政策辯護時能夠更理性思考，不要為選舉製造對立。民進黨議員張志豪說，侯不該用千字文帶過一切，要公開向市民說清楚自己的態度，沒有迴避空間。

侯友宜昨晚在臉書上以「我對公投的看法」為題，寫下1400多字長文。一開始就說，每個人之所以獨一無二，除了外貌外，更在於思想，來自於自己思辨後的詮釋，不應被任何其他人所框限，這是彼此尊重，更是自由意志展現。

國民黨主席朱立倫今受訪被問到，對於侯友宜昨天的發文中，認為他有事實表態支持公投嗎？朱立倫說，執政黨有執政黨鴨霸的一面，國民黨必須要有國民黨立場，在野黨有在野黨的天職，必須和人民站在一起，也必須對民進黨所做所為提出看法，和人民站在一起。