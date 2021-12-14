被問蔡蘇專機紀錄 防部幕僚竟稱「有政治目的不用答」

國民黨立委江啟臣(左)痛批國防部拒絕提供蔡英文總統、行政院長蘇貞昌的行政專機紀錄，要求國防部副部長王信龍(右)表態，但常務次長李宗孝竟當場在旁提醒「不用答，他這些都有政治目的」。（取材自立院直播畫面）

針對蔡英文總統與行政院長蘇貞昌等人搭空軍行政專機赴全台宣講公投，國民黨 立委江啟臣昨質詢時，批評國防部 拒絕提供蔡、蘇近期使用空軍行政專機次數與繳費紀錄，要求在備詢台上的國防部副部長王信龍說明，但海軍常務次長李宗孝在旁提醒：「不用答，他這些都有政治目的。」聲音透過直播系統清晰傳出。江啟臣為此怒批軍方。

王信龍昨在立法院表示，空軍已收到民進黨 支付的款項。空軍參謀長黃志偉也證實，但金額不便說明。記者昨天詢問民進黨，支付多少金額？民進黨僅回應，「依歷任總統作業辦法辦理」。

江啟臣表示，在政黨政治下，部會應維行政中立，幕僚怎有權利質疑立委質詢有政治目的？他要求李宗孝必須對委員會道歉、其所要求資料須於下班前提供；會議主席民進黨立委趙天麟也表示，幕僚縱有職責建議主官如何回答，但適才的說法顯不恰當，不管任一黨派質詢都有對選民與政黨的職責，要求李宗孝收回說法。

李宗孝表示，對於他的說法未注意公開場合，他收回說法，並請立委多體諒與擔待。

蔡蘇搭機 軍方：收到綠付款

國民黨立委陳以信質詢，蔡英文與蘇貞昌都用行政專機到全台各地跑公投宣講，專機油料費用誰埋單？國防部曾坦承都以公務預算支出。

陳以信指出，馬英九總統擔任國民黨主席時，也曾因黨務行程需要，搭乘行政專機，當時國民黨須付一半油錢，這個做法是為維持行政中立，「民進黨人搭專機進行公投宣傳，有無付費？」

王信龍表示，行政專機所有派機任務是由總統府、行政院、國安局認定，空軍有收到來自民進黨的款項。黃志偉說，按派機規定，只要是非公務行程，都會繳費。