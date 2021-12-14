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新聞眼／不反對即間接支持 侯友宜告訴藍營非敵人

記者 張睿廷、施鴻基
新北市長侯友宜。（本報資料照片）
新北市長侯友宜。（本報資料照片）

身為國民黨內最大諸侯，新北市長侯友宜公投的態度動見觀瞻，民進黨把他視為頭號敵人，國民黨內卻也有人想把他打落神壇，讓他感覺四面皆敵。公投前五天的千字文，是傾訴衷腸，也告訴藍營和支持者「我不是敵人」。

先有前總統馬英九批侯不懂核廢料所以不支持核四；再有公投領銜人黃士修批侯是「戰犯」，恐讓藍營公投全面潰堤；北市議員徐巧芯更是屢說重話，聲稱若她是黨主席，不會提名侯友宜。原本該是堅貞的盟友，一刀一刀刺入血肉，深可見骨，比民進黨的砲火更猛烈。

表態如何？不表態又如何？站在侯友宜的立場，不反對其實就是間接支持，但藍營總有人看不懂，或者是不願看懂，也刻意忽視。

近期，侯友宜多次表達反對萊豬，國民黨豈有人叫好？關鍵還是在於2024，他始終是黨內「有志者」最大的威脅。

四大公投中，侯友宜其實已多次表述對於核四議題的立場，強調能源政策操之於中央；即使他表達支持，未必能動搖多少反對者或改變結果，但如果他反對，確實會導致核四公投全面潰堤。所以，他總是如同讀稿機一般，反覆強調他支持的條件是「有核安」、「能處理核廢」，權責都在中央，並非地方。

如同綠營黨內爭權時的不留情面，藍營也不遑多讓，這是侯友宜面臨的困境。

但是公投真該如選舉般操作？「意見領袖的責任，在於為人民去闡明所有的利弊，有執政權力的人更必須去擔起責任，解決隨之而來的問題，而不僅是告訴我們打圈或打叉。」侯藉千字文表態，也明確表達出對執政者的不滿。

公投 侯友宜 國民黨

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