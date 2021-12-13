黃士修稱民進黨邀入閣 擔心「林飛帆臉往哪擺」才破局

核四公投領銜人黃士修日前參加公投意見發表會。(記者曾吉松／攝影)

核四公投 領銜人黃士修12月11日在公投意見發表會上，聲稱蔡總統2020年連任後曾邀他入閣，總統府事後回應這是「無稽之談、荒謬絕倫的幻想式離譜發言」。黃士修今天說，當時他除了要求核四重啟、核三延役，且強調要無償服務，結果民進黨 高層說「這樣你要洪申翰、林飛帆臉往哪裡擺？」最後才不了了之。

黃士修今天參加網路節目「新聞不芹菜」表示，2020年1月13日，蔡總統連任第三天時，民進黨高層就來徵詢他意見邀請入閣，由於民進黨考慮2025年非核家園可能會破功缺電，而黨內的「核三延役派」認為以民進黨立委洪申翰為首的反核人士可能會抗議，因此需要有能源領域的意見領袖幫忙溝通、協調，當時他回答「可以啊」，只要蔡總統同意重啟核四及核三延役，他願意無償做事，所有薪水都會捐給公益。

黃士修轉述，結果民進黨高層回應「這樣你要洪申翰、林飛帆如何做人？哪有人無償做事？他們臉要往哪裡擺？」認為條件太難看，民進黨會有大風暴，最後此事才不了了之。

黃士修說，一個月後就有府院高層提供台電內部的核四重啟規畫書，他才知道民進黨內除了非核家園派、核三延役派以外，還有極少數是重啟核四派。雖然很多人批評他口說無憑，「但我無黨無派，手上的內部文件都還有預算 科目等細項非常詳盡，你覺得國民黨、民眾黨拿得到呢嗎？我跟府院高層若沒有關係，可以拿到內部機密文件？」

黃士修說，他之所以決定說出此事，是因為這幾年看到中南部空汙太嚴重，他願意不拿一毛錢，人脈資源都捐出來為國家做事，不求報酬，「這叫求官嗎？」他說，多年以來一路拒絕加入任何政黨，也婉拒很多不分區立委邀請，不想當官、不想當立委，只想為中南部民眾請命。