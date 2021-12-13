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公投超級星期天 藍6萬人上街喊同意 朱：展現人民聲音

台灣新聞組／台北13日電
國民黨主席朱立倫（前左五）、前總統馬英九（前左六），以及前主席江啟臣（前左三）、洪秀柱（前左四），12日出席國民黨舉辦的「我同意！YES大遊行」，訴求四大公投「四個都同意，台灣更美麗」。（記者林伯東／攝影）
國民黨主席朱立倫（前左五）、前總統馬英九（前左六），以及前主席江啟臣（前左三）、洪秀柱（前左四），12日出席國民黨舉辦的「我同意！YES大遊行」，訴求四大公投「四個都同意，台灣更美麗」。（記者林伯東／攝影）

四大公投前最後的「超級星期天」，國民黨昨在台北舉辦「我同意！YES大遊行」，包括前任、現任黨主席等多名大咖都到場，國民黨主席朱立倫、前總統馬英九等人喊話要「讓四個同意成為台灣人民的勝利」，呼籲群眾公投投下「四個都同意」。黨主席朱立倫在遊行結束後表示，超過6萬人站出來，這是屬於全台灣人民的聲音展現。

本報系聯合報報導，朱立倫表示，「反萊豬」沒有一黨之私、一己之私，「公投綁大選」省錢又省工，「珍愛藻礁」是愛護環境，「重啟核四」讓台灣有足夠能源拚經濟，大家一定要「四個都同意」。

朱立倫稱，這次的公投絕對不是政黨對決、無關顏色，是關乎台灣人的民主與健康，關乎環境能否永續，民生、企業用電是否穩定。前主席江啟臣表示，公投四個議題都是攸關人民議題，絕不是政黨對決，如果有的話，就是「現在的民進黨，對決過去的民進黨」。

前總統馬英九說，昨天萬隆變電所引發的停電只是小停電，不要忘了，從2017年至今，台灣經歷三次大停電，核二、核三如果都除役了，誰去救？核能已經被聯合國氣候會議認定是綠能，民進黨還說用再生能源取代核能，「哪有用綠能取代綠能？完全沒道理」，反核和廢核都是落伍想法，如何「以核養綠」才最重要。

中廣董事長趙少康說，綠能、非核都好，但做不到有什麼用？蔡英文應好好檢討自己的能源政策；如果大家對蔡英文、蘇貞昌不滿意，就用「四個都同意」給民進黨一個教訓。

前主席洪秀柱表示，四個公投都同意，為了的是台灣的永續生存發展。民進黨也說愛台灣，「但他們的愛台灣，就像林秉樞愛高嘉瑜的愛法，愛得要你去死」、「民進黨愛台灣，是愛大家去死」。

去年十位縣市長到場力挺秋鬥遊行，今年僅七位出席，尤其對核四公投存有疑慮的新北市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙都缺席，引發關注。馬英九表示，期待侯友宜在最後的階段能夠站出來「四個都同意」。

朱立倫表示，侯友宜會用具體的行動，來表達對公投的支持，「這兩個禮拜不是看到侯友宜到市場或公開的發言？」強調不要被民進黨見縫插針。

公投 民進黨 綠能

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