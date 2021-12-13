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民團凱道集結「反萊豬護藻礁」 痛斥綠網軍霸凌

記者陳宛茜／台北13日電
今年秋鬥團體就四大公投案主張「反萊豬、護藻礁」，12日抗議團體在總統府前高舉「護藻礁」標語。（記者葉信菉／攝影）
今年秋鬥團體就四大公投案主張「反萊豬、護藻礁」，12日抗議團體在總統府前高舉「護藻礁」標語。（記者葉信菉／攝影）

年度秋鬥遊行昨選在公投前夕的黃金周日於凱道登場，訴求三大主題：反獨裁、反網軍霸凌「護民主」、拚公投，食安、勞工、環保、土地正義等團體參加，籲大家公投日出門投票。珍愛藻礁公投領銜人潘忠政演講時引作家村上春樹名言「在堅硬的高牆和雞蛋之間，我永遠站在雞蛋這一邊」，形容每位台灣人都是雞蛋，「請集合所有雞蛋公投投票、翻轉不當政策」。

昨天台北綿綿細雨，秋鬥遊行出發前大合唱「Sorry 藻礁別哭泣」時，現場突然雨勢加大，大家撐傘大聲合唱，氣氛熱烈感人。遊行隊伍走過印有電腦鍵盤和綠色蟑螂圖案的「網軍大道」，象徵踏破網軍的黑暗、終結網路霸凌；凱道則由百人排出「藻礁永存」、「YES TW」和「投票符號」。

「秋鬥」歷年皆鎖定勞工與社會議題，今年特別提出「反對網軍霸凌」的訴求。今年也與國民黨所辦的「我同意！YES 大遊行」同天舉辦，最後一起會師走上凱道。

秋鬥行腳隊11月13日從屏東出發，一路宣講公投議題，昨到凱道與其他遊行隊伍會合。秋鬥總指揮林子文說，公投議題是「對與錯」的議題，不需要用政黨衡量。

秋鬥總召黃德北表示，秋鬥「反萊豬護藻礁」背後、更深層的意義是維護台灣民主。許多站出來發言的人，遭受網軍霸凌、警方檢方的打擊，「這是對台灣民主嚴重的破壞與威脅」，如果公投不站出來、台灣的民主會繼續沉淪。

「親愛的雞蛋們大家好」。潘忠政形容藻礁就像雞蛋，「幾千年來躺在這裡為人類服務，卻遭政府用粗暴的方法對付」；希望大家在公投那天投票，讓能說話的雞蛋為不能說話的雞蛋說話，「我們若無法扮演好雞蛋的角色，下一代就會變成難民」。

社運人士鄭村棋說，五年前妻子遭受攻擊，發現台灣現在是可怕的網軍結構，「打了就跑、帶風向、說話不負責任」。統治者派出網軍當職業殺手，政治人物個個被網軍打得七零八落，「這是政府集權的新武器」。他指出，四個公投的總目標是挫敗民進黨，「對外反霸權、對內反極權」。

作家朱天心參加秋鬥行腳走了四天。她表示，贊成秋鬥行腳的主張，卻遭質疑「作家為什麼不坐在書房裡乖乖寫稿，要跟國民黨一起鬧什麼」。她最在意「獨裁的發生」。「我們這一代人親自看著前輩用青春、自由和生命從國民黨手中一點一點搶回來的民主，卻被執政黨一點一點地從我們手裡搶走。」

朱天心強調，「當政府不聆聽人民的聲音，我們只能用如此卑微的方式表達自己的意見。」

公投 雞蛋 遊行

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