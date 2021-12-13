綠3巨頭台南合體催公投票 蔡英文：被斷交展團結

四大公投投票前「超級星期天」，民進黨12日在台南林默娘公園舉辦公投說明會，蔡英文總統（前中）、副總統賴清德（前右二）與台南市長黃偉哲（前左二）同台催票，比出「四個不同意」的手勢。（記者余承翰／攝影）

四大公投 案將於18日投票，昨天是公投前「超級星期天」，民進黨 在全國都有公投說明會，尤其在台南由蔡英文 總統、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌「三巨頭」大會師，盼藉由南部盛大場面催票的用意不言可喻。

民進黨昨天在台南、新竹、屏東等地辦說明會，從中央到地方總動員，台南場近2萬人參加，氣勢如虹。蔡英文總統說，中國大陸介入讓尼加拉瓜與台灣斷交，18日公投就是台灣人展現團結給世界看的機會。北部變電所起火造成30多萬戶停電，蔡說，如果核四重啟、天然氣站停建，將嚴重影響台灣能源轉型。

民進黨高層指出，蔡賴蘇行程最近有意「加強」南部，主要與催出基本盤有很大關係，黨內評估，這次公投的投票率不可能太低，在藍營全力動員之下，民進黨必須把南部的基本盤全部催出來，才能提高「不同意票」。

台南過去支持綠營的票幾乎是全台比率最高，黃偉哲答應公投也會開出漂亮成績，蔡英文問台下「有沒有信心」，現場歡聲雷動高呼：「有！」

蘇貞昌批國民黨提公投是「詛咒給別人死」，要讓蔡政府缺電被批評；藻礁公投一定要投不同意，讓大家有電，「有電才有台積電，有電才班班有冷氣」。

賴清德說四個公投議題在台灣討論超過20年，不應再內耗，讓台灣和世界民主陣營站在一起；三接遷移攸關天然氣發電廠，政府已做好藻礁保護，不應遷移影響發電。

黨政人士也直言，其實四大公投最主要的輸贏只有一案，就是「反萊豬」，若此案通過，民進黨政府將很難面對美國，現今台灣外交關係高度依賴美國的狀況下，台灣的處境會相當尷尬；最近除了民進黨執政團隊賣力催票，也期待美方近期能再表現更強而有力的支持，讓台灣民眾理解「台美關係絕對不能倒退」。

有趣的是，民進黨在台南的大動員活動還沒結束，卻出現遠地民眾要提前離開的情形，出現蔡英文還在台上講，就有許多民眾離開座位要去搭乘遊覽車回家，雖說是選舉的正常現象，卻難免添尷尬。