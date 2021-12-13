新聞評論／司法追殺馬英九、彭文正 蔡也失顏面

馬英九涉三中案，北院一審判決無罪，但北檢提列九大理由提起上訴。（本報資料照片）

台北政壇近來幾件事值得關注，一是台北地院10月底就三中案判決前總統馬英九 無罪，台北地檢署日前以判決違反論理法則等九大理由提起上訴，全案再戰二審；二是總統府委外進行「德、日、美三國赦免法制與實務委託研究案」近日結案，被外界解讀是為前總統陳水扁 特赦案鋪路。同樣是卸任元首，蔡黨政府操作有如天壤，台大教授彭文正也在這種操作之下，僅因誹謗案遭通緝 ，正好刻畫出民進黨的追殺性格。

今年10月底「三中案」一審宣判，前總統馬英九被控擔任國民黨主席期間，指示黨營事業中投公司董事長張哲琛、總經理汪海清賤賣三中（中視、中廣、中影）資產，台北地院合議庭梳理檢方提列事證，認定檢察官「無法舉證」證明馬英九犯罪，判決無罪，全案可上訴。

2018年被控洩密案的馬英九被二審改判有罪，媒體報導，消息一出，台北地檢署辦公室傳出三秒鐘的歡呼聲，在這種氛圍中的台北地檢署果然再也沒有放過馬英九，繼起訴時提出三中案「天龍八步」交易內容及過程後，再以一審判決違反論理法則等「九大理由」提起上訴，並指台北地院合議庭「實非民主國家之公正法庭」，不惜與院方開戰，窮追猛打三中案。

而北檢提出的九大理由，依然洋洋灑灑，包括合議庭對於談話錄音檔及譯文的證據評價取捨標準不一、割裂起訴事實架構、採用商業判斷法則、交易案是否符合營業常規標準、混淆被告動機與主觀犯意、採取迴避審查交易實質的立場、數交易案的評價標準不一、未說明檢方61次提出補充理由書及自行創設概念等，用字措詞罕見嚴厲。

只是，檢方提列的九大理由，正是法院合議庭引用證據法則一一檢視檢方呈堂事證及認事用法的結果，檢方使用「實非民主國家之公正法庭」、「自行創設概念」，實已夾雜情緒，更凸顯檢方在處理本案的特定立場。基於檢察一體，三中案的二審攻防勢必更激烈精彩，馬英九也只能奉陪檢方到底了。

三中案的發展高潮迭起，而總統府謀畫特赦前總統陳水扁也悄悄進行；今年9月間，媒體披露總統府委外進行「德、日、美三國赦免法制與實務委託研究案」，由台北大學得標，外界解讀這是為陳水扁特赦案鋪路，履約期間為8月16日至12月15日，預估年底結案。

雖然綠委指特赦阿扁並不需要特別修法，總統直接特赦即可，但蔡總統任期已五年餘，為何不早特赦？委外研究特赦，並非閒來無事之舉，難怪外界要解讀此為蔡英文已認真看待特赦陳水扁議題，水溫已升，阿扁近來藉電台開始伸展手腳，看來，特赦只是遲早的問題而已。

相較於兩位前總統，彭文正雖是媒體人又曾任台大教授，但人單勢薄，只因緊追蔡總統論文案，就讓他吃足了司法苦頭，一件總統提告的誹謗案，最重本刑不過兩年的案子，檢方卻當做重大刑案在辦，彭文正申請視訊開庭未果，檢方竟連發六函要拘提、通緝，搞得一位被通緝的台大前教授在美國趴趴走，到處打卡，通緝時效要到2035年3月19日為止，不知道這是蔡總統失了顏面，還是彭文正難堪，但台灣司法的追殺能耐總算也躍登國際舞台了。