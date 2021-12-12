台中立委補選 顏寬恒家人相挺 林靜儀大咖站台

民進黨候選人林靜儀（右）11日與總統蔡英文同台，拚公投也拚立委補選。（圖：民進黨台中市黨部提供）

台中立委補選，國民黨 候選人顏寬恒昨成立沙鹿後援會，父親顏清標、胞妹副議長顏莉敏站台；顏清標喊「生死都在這裡」，籲鄉親團結。民進黨 候選人林靜儀昨天成立南投後援會，林靜儀說，顏家把個人存亡與選舉綁在一起，讓人訝異。

林靜儀參選後，民進黨大咖都來站台，昨也出席總統蔡英文的台中公投宣講；顏寬恒除宣布參選當晚，黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕等人陪同，其他競選活動都沒有藍營大咖助陣。

林靜儀質疑，國民黨傾全黨之力操弄罷免 ，現在卻不來輔選，希望國民黨不要把補選、罷免當成政治遊戲。顏寬恆說，他爭取鄉親認同，這是他最大靠山。顏幕僚說，歷次選舉都是顏家人勤跑基層，沒有找藍營大咖站台。

顏寬恒今成立龍井、烏日後援會。顏清標昨說，外界抹黑空前絕後，每天打開電視都在罵，顏寬恒即使落選也沒休息；顏家五代人住在這裡，死也要在這裡，呼籲鄉親團結支持。

顏寬恒說，過去爭取的交通、治水建設，鄉親都看得見；若真如外界抹黑，他早就被檢調偵辦了。副議長顏莉敏說，外界謠傳賄選、每票5000元（台幣）等都不是事實。

林靜儀昨回故鄉南投成立後援會，行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧擔任總會長。林靜儀說，南投很多人移居台中大里、霧峰，她過去推動中興新村活化，未來會移植到中二選區，為年輕人謀發展。

林靜儀說，這場補選全國關注，顏家赤裸裸把家族利益與選舉綁在一起，讓人訝異，選舉是為地方服務，而不是為個人存亡。