黑白集／辣妹翹臀助陣公投 綠女權立委同意嗎

四大公投案將於12月18日投票，民進黨19日晚間在高雄市舉辦兩場「四個不同意、台灣更有力」公投說明會，吸引群眾到場聆聽。（中央社）

民進黨 高雄公投 說明會請來清涼辣妹熱舞助陣。公投場上的辣妹秀，有沒有物化女性或許有不同觀點，但民進黨秀了一場不對稱的資源戰，也秀出雙標本色。

民進黨啟動「四個不同意、台灣更有力」公投說明會，蔡英文 和蘇貞昌搭行政專機全台拚公投，民團只能徒步宣傳，引發濫用行政資源的質疑。蔡、蘇南下高雄與陳其邁宣講時，浩大華麗場面更讓蔡英文大讚「宛如選舉造勢」；許多人恍然大悟，原來錢都這麼砸的。

公器可以黨用，有錢就是任性。四個不同意，群眾聽得很沒力；但找來辣妹熱舞，扭動翹臀，公投說明會馬上勁力四射，辣妹背後字幕的「四個不同意」，看起來更有力。但這也引來「跟守護台灣有何屁關係」的質疑，更不忘呼叫民進黨婦女部及女權立委范雲，評斷是否物化女性。

這個問題，碰到民進黨的雙標就無解。三年前「學姊陪吃飯」事件，柯文哲被質疑物化女性，民進黨婦女部批柯看不起女人，把幕僚當工具人；柯文哲夜歸見妻擦地板讚美是好太太，也被范雲大罵歧視女性，把太太當工具人。不知道民進黨婦女部和范雲怎麼詮釋辣妹擺臀宣講四個不同意？

民進黨把公投當選舉操作，砸錢拚場不手軟，但一場辣妹秀就把公投說明會辦成「塔綠班廟會」，看不起女性，也瞧不起公投。