我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國演員涂們61歲病逝 曾在金馬獎喊「中國台灣」

黑白集／辣妹翹臀助陣公投 綠女權立委同意嗎

黑白集
四大公投案將於12月18日投票，民進黨19日晚間在高雄市舉辦兩場「四個不同意、台灣更有力」公投說明會，吸引群眾到場聆聽。（中央社）
四大公投案將於12月18日投票，民進黨19日晚間在高雄市舉辦兩場「四個不同意、台灣更有力」公投說明會，吸引群眾到場聆聽。（中央社）

民進黨高雄公投說明會請來清涼辣妹熱舞助陣。公投場上的辣妹秀，有沒有物化女性或許有不同觀點，但民進黨秀了一場不對稱的資源戰，也秀出雙標本色。

民進黨啟動「四個不同意、台灣更有力」公投說明會，蔡英文和蘇貞昌搭行政專機全台拚公投，民團只能徒步宣傳，引發濫用行政資源的質疑。蔡、蘇南下高雄與陳其邁宣講時，浩大華麗場面更讓蔡英文大讚「宛如選舉造勢」；許多人恍然大悟，原來錢都這麼砸的。

公器可以黨用，有錢就是任性。四個不同意，群眾聽得很沒力；但找來辣妹熱舞，扭動翹臀，公投說明會馬上勁力四射，辣妹背後字幕的「四個不同意」，看起來更有力。但這也引來「跟守護台灣有何屁關係」的質疑，更不忘呼叫民進黨婦女部及女權立委范雲，評斷是否物化女性。

這個問題，碰到民進黨的雙標就無解。三年前「學姊陪吃飯」事件，柯文哲被質疑物化女性，民進黨婦女部批柯看不起女人，把幕僚當工具人；柯文哲夜歸見妻擦地板讚美是好太太，也被范雲大罵歧視女性，把太太當工具人。不知道民進黨婦女部和范雲怎麼詮釋辣妹擺臀宣講四個不同意？

民進黨把公投當選舉操作，砸錢拚場不手軟，但一場辣妹秀就把公投說明會辦成「塔綠班廟會」，看不起女性，也瞧不起公投。

公投 民進黨 蔡英文

上一則

台大醫：P3實驗室有病毒太奇怪 代表沒遵守操作守則

下一則

中研院確診研判實驗室感染 門把、桌面採檢陽性

延伸閱讀

萊豬公報埋伏筆 過關也不處理？

萊豬公報埋伏筆 過關也不處理？
蔡英文批鄰居飛機每天飛 台灣隊長需要好隊友們的支持

蔡英文批鄰居飛機每天飛 台灣隊長需要好隊友們的支持
尼加拉瓜斷交助攻公投？藍籲綠：別操弄亡國感

尼加拉瓜斷交助攻公投？藍籲綠：別操弄亡國感
林秉樞扯出網軍、派系內鬥…綠憂衝擊公投 促高嘉瑜低調

林秉樞扯出網軍、派系內鬥…綠憂衝擊公投 促高嘉瑜低調

熱門新聞

張忠謀。圖／司法院提供

台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」

2021-12-06 07:26
民進黨立委高嘉瑜遭男友家暴後，6日現身立法院質詢。針對媒體追問，她表示「希望不要再有人跟我一樣」。(記者黃義書／攝影)

被逼錄19秒逼供片 高嘉瑜奄奄一息全身血 不回答就被打

2021-12-07 02:30
立委高嘉瑜（圖）遭家暴案，前男友馬文鈺4日指控施暴的林秉樞長年遊走政商人物間，扯出不少知名人物都曾與林秉樞往來，宛如台版神鬼交鋒。（本報資料照片）

捲入台立委高嘉瑜家暴案 詹宏志辭統府國策顧問

2021-12-05 16:41
駐尼加拉瓜前大使吳進木夫婦（右二、三）接受尼京市長Reyna Rueda（右一）及副市長Enrique Armas（左二）共同頒授市鑰及榮譽市民證，尼京市議會秘書Jennifer Porras（左一）在場見證。圖／取材自僑委會網站

斷交隔天 台駐尼加拉瓜前大使吳進木獲尼國國籍

2021-12-11 08:59
涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴的林秉樞（中）。本報系資料照片

高嘉瑜被脅迫錄下19秒逼供影片 滿身是血、不回答就要被打

2021-12-06 15:47

台灣首名千萬訂閱YouTuber誕生 曾遭中國封殺

2021-12-07 14:10

超人氣

更多 >
龍捲風襲中西部逾80死 肯州工廠已79人喪命

龍捲風襲中西部逾80死 肯州工廠已79人喪命
明州高速路逆行撞貨車 中國留學生1死4傷

明州高速路逆行撞貨車 中國留學生1死4傷
世界晚報／20歲華男被逮 涉嫌超速撞死亞馬遜華女高管

世界晚報／20歲華男被逮 涉嫌超速撞死亞馬遜華女高管
2021通膨大考你PASS了嗎？3難題當掉一堆人

2021通膨大考你PASS了嗎？3難題當掉一堆人
英女王為保皇室永存 決心在離世前切割不肖孫哈利？

英女王為保皇室永存 決心在離世前切割不肖孫哈利？