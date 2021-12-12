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中國演員涂們61歲病逝 曾在金馬獎喊「中國台灣」

公投決戰黃金周 綠→績效綁提名 藍→合體秋鬥

台灣新聞組／台北12日電
環團11日在民進黨中央黨部前集結遊行，質疑民進黨口說謙卑，卻為了眼前便利，毀掉7000多年的藻礁。（記者許正宏／攝影）
環團11日在民進黨中央黨部前集結遊行，質疑民進黨口說謙卑，卻為了眼前便利，毀掉7000多年的藻礁。（記者許正宏／攝影）

四大公投案決戰倒數黃金周，反萊豬成藍綠對決重點。民進黨中央將祭出獎勵辦法，配合蔡英文總統動員令衝出公投績效的黨公職，在未來選舉黨內提名上，可獲得一定程度加成獎勵；國民黨主席朱立倫也親自領軍，黨公職今將與秋鬥團體合體「Yes！大遊行」，17日投票前夕，朱立倫也將率黨務主管夜宿自由廣場。

據了解，民進黨針對立委的績效獎勵方案，將依據2020年各區域立委選區中民進黨「政黨票得票率」與國民黨差距，做為比較之基準；同時，再依本次四項公投案各區域立委選區中「不同意票」得票率最低項，與前述政黨票得票率差距進行比較，共分為A+、A、B+、B四個等級，會依照達成的不同績效，給予不同獎勵。

民進黨人士說，為鼓勵黨公職配合蔡英文總統下達的動員令，民進黨中央的獎勵辦法可能攸關未來提名，形同給黨內一定壓力，避免發生像新北市長侯友宜「沒在動」情況。

黃金周期間，朱立倫明起將自雲林、嘉義等農業縣市出發，在台灣西部縣市戰車掃街，強攻反萊豬等議題宣傳，也會直搗藻礁所在的桃園市，全力拉抬投票率。朱立倫昨連跑苗栗、彰化，呼籲全場民眾四項公投都來蓋「同意」，至少要拿到五百萬張以上同意票。

高雄市前市長韓國瑜昨在臉書表示，唯有民眾勇敢站出來投票，四個都同意，才能讓民進黨了解人民作主。

民間團體昨率近百人在民進黨中央前集結，導演侯孝賢質疑，為了五年、十年的眼前便利，毀掉7600年的藻礁，「不是說要謙卑嗎？是讓藻礁永存，還是藻礁永別？」台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃說，在藻礁面前大家要更謙卑，他相信民進黨是會反省的政黨，應該給民進黨一個力量，停下錯誤的三接開發。

最後一場公投電視意見發表會昨正面交鋒，國民黨副發言人楊植斗表示，若公投綁大選過關，國民黨規畫明年舉辦反政府網軍公投，盼以刑事法規範網軍亂象，阻止網軍黑手入侵人民生活；民進黨立委管碧玲說，若公投綁大選通過，將年年有公投，估計每四年國家會增加15.4億台幣支出，也將重演2018年「邊投票邊開票」亂象，變成公投亂大選。

核四重啟公投戰火四射，公投領銜人黃士修說，核四公投如果沒過，每年超過9000死於肺癌，有群反核中共同路人，總想著大量用天然氣，讓中共領導人習近平有機會斷台灣的電。反方的台北市議員邱威傑則拍桌回嗆，福島核災後，當地人罹癌人數比率大幅增加。

反萊豬公投唇槍舌戰，代表反方的醫師林應然說，國民黨是「進萊牛的反搞進萊豬的」，萊豬絕對不是食安問題，是外交經貿問題。國民黨台北市議員王鴻薇反問，台美貿易障礙不只萊豬，還有台灣校園禁非基改食品，難道台灣要為了跟台美貿易，修法讓孩子吃基改食品嗎？

珍愛藻礁公投場則是暗藏刀鋒，公投領銜人潘忠政點名感謝環保署前副署長詹順貴、中興大學教授莊秉潔、民進黨立委洪申翰等「老戰友」，即便立場倒戈，過去仍提供諸多佐證，證明觀塘非三接唯一方案；代表反方的洪申翰則回批，許多專家在掌握更多科學觀測資料後才修正看法，再外推方案已是最好方案。

公投 民進黨 藻礁

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