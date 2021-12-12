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中國演員涂們61歲病逝 曾在金馬獎喊「中國台灣」

觀察站／政院超完美劇本 視公投如兒戲？

記者侯俐安、林政忠
行政院長蘇貞昌11日晚間在新北市三重綜合運動場，出席民進黨「四個不同意 台灣更有力」公投說明會。（中央社）
行政院長蘇貞昌11日晚間在新北市三重綜合運動場，出席民進黨「四個不同意 台灣更有力」公投說明會。（中央社）

反萊豬公投箭在弦上，行政院意見書卻彷彿預設一道擋箭牌，公報中稱「農委會2020年9月7日公告效力，均不受其法律效力影響」，似乎暗藏玄機，將政策與法律一切為二，公投主文若通過是反對開放萊豬政策，卻不能強制要求修法。

行政院表示，公報文字僅是解釋法規命令不會因公投結果而失效。若果真是如此，耗費成千上萬社會成本的公投豈不如同一場兒戲，反正公投過不過，都不影響開放萊豬的法令，就像劇本已經寫好，只是不讓觀眾先偷看。

公投白熱化，民進黨窮盡洪荒之力應戰，不惜以選戰模式在各地方動員。四大公投中又以反萊豬公投獲得最多民眾的共鳴與支持，為了反制，民進黨不僅先將「反萊豬公投」扭曲為「反美豬公投」，指責國民黨「反美國」，蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌更口徑一致，稱反萊豬若過關將衝擊台美關係，台灣也無法加入CPTPP。

儘管執政黨設下重重「反萊豬障礙」，民意最後仍可能投下贊成票，但對於反萊豬公投若通過後的下一步，執政黨始終不說明清楚，徒留想像空間。不過，觀諸行政院在公報載明的意見書似乎透露口風，亦即公投結果均不影響農委會萊豬公告，形同不顧民意，直接判反萊豬出局。

根據公投法30條，萊豬案屬複決案，本就是由總統或權責機關做必要處置，不像創制案必須重新提出修正草案，因此對於要如何處置，法源確實賦予權責機關無限彈性，也成為執政黨的「尚方寶劍」。

行政院自認寫下「超完美劇本」，但觀眾是否埋單，很快就揭曉。

公投 民進黨 賴清德

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