蔡英文批鄰居飛機每天飛 台灣隊長需要好隊友們的支持

蔡英文表示，台灣防疫做得好，大家一定要勤洗手、打疫苗才能有保護力，而投下「四個不同意」，就是為台灣增加保護力，這需要大家支持。記者李成蔭／攝影

民進黨 11日在三重辦理公投 說明會，是蔡英文 總統在雙北地區首場，她除批評隔壁鄰居飛機飛來飛去，也讚台灣人表現好又冷靜，這次希望大家要一起堅持下去，挺過公投這關，讓台灣繼續走向世界。

公投日即將到來，本週黃金周各方卯足全力拚氣勢，民進黨11日晚在新北三重綜合運動場向日葵廣場舉辦公投說明會，除許多在地民意代表外，蔡英文、行政院長蘇貞昌及桃園市長鄭文燦也都出席，現場有近3000位民眾參與。

蔡英文壓軸宣講開頭先批評，隔壁鄰居一直拿著飛機飛來飛去，但台灣人表現的很好很冷靜，大家都說她是台灣隊長，那身為隊長就要有隊友，尤其台灣最珍貴的就是民主，台灣的未來要請大家一定要堅持下去，挺過公投這關，讓台灣繼續走向世界，讓世界與台灣站在一起。

蔡英文表示，台灣防疫做得好，大家一定要勤洗手、打疫苗才能有保護力，而投下「四個不同意」，就是為台灣增加保護力，這需要大家支持。她還說，台灣的能源轉型也是重要趨勢，沒有三接，台灣能源就轉型不過去，屆時也將會影響經濟；萊豬只要符合國際標準，讓要讓它進口，好跟全世界做經貿交流。