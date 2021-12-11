斷交隔天 台駐尼加拉瓜前大使吳進木獲尼國國籍

駐尼加拉瓜前大使吳進木夫婦（右二、三）接受尼京市長Reyna Rueda（右一）及副市長Enrique Armas（左二）共同頒授市鑰及榮譽市民證，尼京市議會秘書Jennifer Porras（左一）在場見證。圖／取材自僑委會網站

尼加拉瓜 9日和台灣斷交，多個尼國媒體報導，尼加拉瓜政府10日授予台灣駐尼國前大使吳進木及夫人尼加拉瓜國籍，表示吳進木擔任大使期間，對尼國社會、經濟和科技等方面貢獻良多，也增進兩國的外交關係和情誼。

吳進木兩度擔任台灣駐尼國大使，第一任為2007年6月至2011年6月，第二次為2017年7月至2021年11月請辭退休 。

尼加拉瓜內政部授予吳進木及妻子劉春嬌尼國國籍，並以公告刊登在當地媒體La Gaceta。公告中提到，吳進木夫妻符合獲得尼國公民身分的條件，指出吳進木在擔任中華民國 駐尼國大使期間，對當地社會、經濟、科技、教育和文化發展貢獻良多，深化雙邊的外交關係、友誼、互助和團結，而吳進木的太太過去14年都住在尼加拉瓜沒有間斷，和丈夫一樣對尼國有許多貢獻。

報導提到，在吳進木第二任大使任內，台灣成為尼加拉瓜第一大合作夥伴，也是主要商業合作夥伴之一。

報導指出，吳進木夫婦先前在尼加拉瓜首都馬納瓜市接受市長Reyna Rueda 授予榮譽市民身分，並獲贈市鑰。吳進木當時致詞時表示，他的大使任期將告尾聲，即將退休。

總統府9月底發布任免官員資訊，當時擔任駐尼加拉瓜大使的吳進木獲准辭職，應予免職。外交部當時回應，吳進木因個人生涯規劃申請退休，屬於正常職務異動。吳進木獲得尼加拉瓜授予外國外交官最高榮譽的José de Marcoleta大十字勳章。