我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大突破…阿桑吉可引渡美受審 不押入重刑犯監獄

日擬與美同步調 不派部長級官員出席北京冬奧

唐鳳民主峰會大談民主 藍批「睜眼說瞎話」

記者徐偉真、張文馨／台北11日電
駐美代表蕭美琴在推特分享參與民主峰會的照片，相較其他領袖在畫面中呈現國旗，蕭美琴的視訊會議背景為民主峰會LOGO，蕭的左手邊牆上也懸掛玉山照（圖）。（取材自推特）
駐美代表蕭美琴在推特分享參與民主峰會的照片，相較其他領袖在畫面中呈現國旗，蕭美琴的視訊會議背景為民主峰會LOGO，蕭的左手邊牆上也懸掛玉山照（圖）。（取材自推特）

行政院政務委員唐鳳昨天代表台灣政府以預錄影片方式，在民主峰會上發表「國家聲明（National Statement）」，和世界分享台灣的民主故事，唐鳳特別指出，2014年「和平占領國會」的行動，奠定後續政治改革的基礎；全球民主呈現倒退跡象，但在台灣不必封城就能控制疫情，不必下架就能戰勝假訊息。

國民黨文傳會副主委黃子哲說，唐鳳感覺像活在平行時空，近來無論是假訊息或網軍爭議都出自綠營，連人民公投也被民進黨技術性阻礙，唐鳳難道睜眼說瞎話？蔡總統「假民主之名、行傷害台灣民主之實」，這種「大外宣」發言令人遺憾。

駐美代表蕭美琴應邀參加美國9日在線上舉行、110國領袖參與的民主峰會，她晚間在推特放上與會的照片，並說，很榮幸代表熱愛民主的台灣人民參與「民主峰會」。外交部表示，台灣的民主表現亮眼，美國國務卿布林肯在民主峰會首日即公開肯定台灣與美國等多國一同支持「全球反貪集團」。

唐鳳演說指出，1996年台灣經過十年的穩定民主化進程後，進行史上首次總統直選，到了2014年，台灣的民主已臻成熟，和平占領國會的行動，奠定後續政治改革的基礎，同時也掀起青年行動及公民參政的浪潮。

唐鳳表示，在台灣民主方興未艾之際，台灣始終堅定站在全球對抗威權主義的最前線，更在促進全球自由、民主和人權上，扮演領導角色。疫情期間，各地的威權政府以公共衛生和集體利益為名，合理化侵犯人權的行為，全球民主呈現倒退的跡象，但在台灣，不必封城就能控制疫情，不必下架就能戰勝假訊息；對台灣來說，民主不只是「為民所託」，更是「與民協力」。

唐鳳也說，「信不足焉，有不信焉」，民主國家都必須信任公民，並投資於數位領域的公民基礎設施，這是最好，也是唯一能保護與促進彼此共享價值的做法。

民主峰會 疫情 封城

上一則

新聞評論／華航新客機塗裝 狠揭民進黨「正名」騙局

下一則

尼加拉瓜斷交助攻公投？藍籲綠：別操弄亡國感

延伸閱讀

唐鳳民主峰會發表國家聲明 分享台灣民主故事

唐鳳民主峰會發表國家聲明 分享台灣民主故事
馬英九批蔡政府「民選的專制」 指台灣已是不自由的民主

馬英九批蔡政府「民選的專制」 指台灣已是不自由的民主
布林肯將訪馬來西亞 加強供應鏈等多面向合作

布林肯將訪馬來西亞 加強供應鏈等多面向合作
新聞眼／美民主峰會沒邀蔡英文 考量北京反應

新聞眼／美民主峰會沒邀蔡英文 考量北京反應

熱門新聞

張忠謀。圖／司法院提供

台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」

2021-12-06 07:26
民進黨立委高嘉瑜遭男友家暴後，6日現身立法院質詢。針對媒體追問，她表示「希望不要再有人跟我一樣」。(記者黃義書／攝影)

被逼錄19秒逼供片 高嘉瑜奄奄一息全身血 不回答就被打

2021-12-07 02:30
立委高嘉瑜（圖）遭家暴案，前男友馬文鈺4日指控施暴的林秉樞長年遊走政商人物間，扯出不少知名人物都曾與林秉樞往來，宛如台版神鬼交鋒。（本報資料照片）

捲入台立委高嘉瑜家暴案 詹宏志辭統府國策顧問

2021-12-05 16:41
涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴的林秉樞（中）。本報系資料照片

高嘉瑜被脅迫錄下19秒逼供影片 滿身是血、不回答就要被打

2021-12-06 15:47

台灣首名千萬訂閱YouTuber誕生 曾遭中國封殺

2021-12-07 14:10
立委高嘉瑜男友林秉樞家暴事件，衍生民進黨派系間矛盾問題。本報系資料照片

幕後／高嘉瑜男友林秉樞遊走各派系 被騙的人恐比檯面上多

2021-12-06 16:12

超人氣

更多 >
英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜

英國威廉凱特公布全家福聖誕卡 三個孩子可愛討喜
老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元

老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元
遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入

遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入
涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身

涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身
紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效

紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效