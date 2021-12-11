唐鳳民主峰會大談民主 藍批「睜眼說瞎話」

駐美代表蕭美琴在推特分享參與民主峰會的照片，相較其他領袖在畫面中呈現國旗，蕭美琴的視訊會議背景為民主峰會LOGO，蕭的左手邊牆上也懸掛玉山照（圖）。（取材自推特）

行政院政務委員唐鳳昨天代表台灣政府以預錄影片方式，在民主峰會 上發表「國家聲明（National Statement）」，和世界分享台灣的民主故事，唐鳳特別指出，2014年「和平占領國會」的行動，奠定後續政治改革的基礎；全球民主呈現倒退跡象，但在台灣不必封城 就能控制疫情 ，不必下架就能戰勝假訊息。

國民黨文傳會副主委黃子哲說，唐鳳感覺像活在平行時空，近來無論是假訊息或網軍爭議都出自綠營，連人民公投也被民進黨技術性阻礙，唐鳳難道睜眼說瞎話？蔡總統「假民主之名、行傷害台灣民主之實」，這種「大外宣」發言令人遺憾。

駐美代表蕭美琴應邀參加美國9日在線上舉行、110國領袖參與的民主峰會，她晚間在推特放上與會的照片，並說，很榮幸代表熱愛民主的台灣人民參與「民主峰會」。外交部表示，台灣的民主表現亮眼，美國國務卿布林肯在民主峰會首日即公開肯定台灣與美國等多國一同支持「全球反貪集團」。

唐鳳演說指出，1996年台灣經過十年的穩定民主化進程後，進行史上首次總統直選，到了2014年，台灣的民主已臻成熟，和平占領國會的行動，奠定後續政治改革的基礎，同時也掀起青年行動及公民參政的浪潮。

唐鳳表示，在台灣民主方興未艾之際，台灣始終堅定站在全球對抗威權主義的最前線，更在促進全球自由、民主和人權上，扮演領導角色。疫情期間，各地的威權政府以公共衛生和集體利益為名，合理化侵犯人權的行為，全球民主呈現倒退的跡象，但在台灣，不必封城就能控制疫情，不必下架就能戰勝假訊息；對台灣來說，民主不只是「為民所託」，更是「與民協力」。

唐鳳也說，「信不足焉，有不信焉」，民主國家都必須信任公民，並投資於數位領域的公民基礎設施，這是最好，也是唯一能保護與促進彼此共享價值的做法。