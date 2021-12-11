北檢上訴三中案 馬辦批：政治追殺

前總統馬英九（右）因涉及國民黨三中案及舊中央黨部大樓案，2019年曾到台北地院開庭。(聯合報系資料照片)

台北地方法院就三中案判決馬英九 無罪，台北地檢署昨天以判決違反論理法則等九大理由提起上訴，並指北院「實非民主國家之公正法庭」，全案再戰二審。

馬英九辦公室回應，法院判決書羅列至少20項無罪理由，北檢仍執意上訴，顯然就是要政治辦案到底；國民黨 主席朱立倫表示，他對馬前總統的清白，100%有信心，呼籲司法單位不要再追殺，「拜託民進黨放手吧」。

北檢上訴理由有九大重點，包括北院對三中案歷次會議、內部談話錄音及譯文取捨標準不一，採證自相矛盾；割裂起訴事實，倒置交易過程的因果關係；並認為三中案不適用商業判斷法則；另外，一審對交易案是否符合營業常規的標準迥異於司法實務；判決混淆馬英九等人動機與主觀犯意，將遵守政府法律政策的辯詞，作為本案非常規交易行為的正當理由。

此外，檢方指一審迴避審查交易實質的立場，與司法實務見解認定標準歧異；且在數交易案中的評價標準不一；對檢察官61次提出補充理由書，法院判決卻沒有任何說明，迴避說明義務。更稱一審自行創設概念。

國民黨立委賴士葆在臉書質疑，相較三中案已獲判無罪，「網軍頭」林秉樞卻扯出網軍治國、亂國事件，檢調怎麼不敢查辦？

賴士葆認為，再將馬英九三中案上訴，不會讓北檢變的更偉大，只是讓人看到蔡政府政治追殺的齷齪面貌而已。

賴士葆表示，原特偵組早以查無不法將馬英九三中案不起訴簽結，但蔡政府上任後檢方又重啟調查，即使10月台北地院已判馬無罪，現在台北地檢署又堅持提起上訴，彷彿看到司法單位成替政黨效勞工具，窮盡洪荒之力要將馬入罪。

賴士葆質疑，林秉樞遭爆自稱國安會外圍人員，常替人喬疫苗 、安排權貴小孩上私校謀利，國安會似乎不覺這是很嚴肅、嚴重的事，只是忙著與林切割，卻未積極出面捍衛國安會名譽，任由公權力被濫用，檢調也不覺得事態嚴重。

賴士葆批評，現在的檢調和監察院一樣，認為最優先的事情就是追殺前朝，要將馬英九入罪才是重中之重，不惜濫訴、浪費司法資源，就是要將馬政治追殺到底；但林秉樞扯出網軍治國、亂國事件，卻不敢查辦拿出該有作為，都是政治考量。