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新聞評論／77萬高端族 將化為多少公投台灣隊？

聯合報社論

高嘉瑜遭林秉樞暴力脅迫事件，連日來扯出政壇相互利用、寄生的奇景，林秉樞並打著總統府和國安人員名號到處招搖撞騙。府院對這些醜聞默不作聲，蔡英文總統卻在此際號召「台灣隊站出來」，要用公投「四個不同意」，確保台灣「走在正確的路上」。公投是人民意志的展現，蔡英文刻意把人民切成「台灣」和「非台灣」兩半，這種「非我即敵」的分化手法，顯示她已拋棄自己統合國家的高度。

放著眼前醜陋的政治議題不顧，卻用民粹的魔音召喚公投「台灣隊」，要把當初自己形容得無比神聖的公投收進自己的權力口袋；可見，蔡英文「川普化」的程度不輕。近來，蔡政府窮盡各種黨政資源宣傳反公投，不僅踐踏了民主紅線，更把自己推到民意的對立面。那些撲天蓋地的宣傳，雖有效拉高了反公投態勢，但顯然還不足以翻盤。如今，蔡英文祭出「台灣隊」這種標籤絕招，真能奏效嗎？

蔡英文如此自信滿滿，必定有她自己的盤算和估計，覺得自己呼風喚雨的本事依然強大。但是，如果把「接種高端」當成一個指標，她兩度挽袖帶頭示範施打高端疫苗，全台追隨她接種的「高端族」，卻只有77萬人，這個數字還不及她當選總統817萬票的十分之一。這顯示，政治信念是一回事，但在性命交關時，人們還是更願意選擇相信科學與真誠。

從去年開始，高端就被蔡政府當成「疫苗國家隊」及「台灣之光」大力宣傳，彷彿一經總統「國產疫苗」的咒語加持，高端就能百戰百勝對抗病毒。事實證明，高端的股價雖被一路炒高，但未經完整科學試驗的疫苗終難取信於民，也無法得到國際承認。為此，高端族必須再加打兩劑國際疫苗，才可能到其他國家旅行。這齣「高端現形記」，吹破牛皮的並不是高端藥廠，而是輕率拿元首權力去為高端背書押寶的蔡英文，不是嗎？

77萬高端族，被蔡英文摸頭嘉許為「死忠」，這些人該感到光榮嗎？或者他們會從自己的盲目追隨中醒悟，而感到羞愧？至少，從蔡英文傲慢的呼喝中，人們從未看到她為錯挺高端而表示歉意，她甚至從未為政府各種決策反覆或輕率而道歉。「無愧」，幾已成為這個政府的註冊商標：婚外情的官員自稱「問心無愧」；因政策失當導致台灣接種緩慢的指揮官拒絕承認過失，還反嗆「不然要怎樣」；總統對政治詐騙橫行及決策失誤視若無睹，從不調整人事。一個滿口「國家隊」的政府，一再用空洞口號敷衍人民。

所以，現在要公投了，「台灣隊」的召喚就出現了。請問：如果公投四個同意都過關，台灣就被「非台灣隊」控制了嗎？如果四個公投過了三個，那台灣就只剩四分之一了嗎？如果過了兩個的話，又是如何？只要這樣簡單反問，人們就知道蔡英文那聲「台灣隊」的號召令倒未必有多麼邪惡，而是多麼心虛。彷彿如果不用「台灣隊」來號召民眾，她就叫不出足夠的支持者了！

如果把「高端」視為一種政治試劑，77萬高端族在2000萬選舉人口中，只占不到4％的比率。換言之，被總統譽為「台灣之光」、「國產疫苗」的高端，畢竟無法穿透台灣人民科學信仰的檢驗，政治信仰在此役敗下陣來。面對四大公投，反萊豬象徵的是民眾對食安的堅持，護藻礁代表著對土地的愛，公投綁大選是對民主的信念，核四重啟則是基於對電力和空汙的憂心，一聲「台灣隊」能把這些信念全部掃蕩嗎？

公投 蔡英文 高端疫苗

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