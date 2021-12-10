發文帶風向…網軍公司10多家 2/3與綠營合作

民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴後，綠營網軍卻在PTT發文帶風向，使網軍亂象再度浮上檯面。熟悉網軍生態人士透露，網軍在PTT發文及留言價碼，一組約是5000到1萬元(台幣，以下同)，他分析，許多綠營網軍前身是太陽花學運時期的「網路原住民 」，經常使用PTT、臉書 等平台發表言論，原屬義勇軍，後來逐漸形成「收錢辦事」的產業形態，甚至成立公關行銷公司，平時接政府標案，選舉轉為攻擊部隊，形成異業合作的共生體系。

熟悉網軍人士指出，2014年太陽花學運時，許多參與者經常在PTT、臉書評論時事，甚至成立粉專，主要批評當時的馬政府，雖一開始都是自願性，但因立場與綠營接近，不少參與者後來也轉為政治幕僚，或進入公關行銷公司，手握的網路聲量則成為輔助綠營打選戰或是打擊異己的利器。

該人士表示，2016年大選開始，網軍逐漸產業化、公司化，持續以綠營為主要合作對象，除了操作社群 維運，與民眾互動，還在PTT、臉書、Dcard等發文、留言帶風向，各平台有不同計價方式。

他透露，各平台的網軍帳號，除了可向「農場」購買、租賃，也可自行培養，以PTT而言，若要購買一個可在八卦版發文留言的帳號，可高達上萬元，Dcard則在1500元上下，臉書則因假帳號太容易被抓，較不值錢，相關帳號價碼也會視平台政策而波動。

參實整合行銷公關部總監高毓安證實，在PTT發一主文加四推文大約是5000到1萬元，視操作深度及議題難度決定，若是社群維運，一個月大約5至10萬元。

曾接受綠營委託操作網路輿情的人士表示，目前主要做政治型網軍生意的公司，大約十多家，其中三分之二長期與綠營合作，不同派系也各有密切合作對象，主要透過行銷公司或是基金會作為中間者，再進行委託及發包。

該人士透露，行政院長蘇貞昌參選2018年新北市長時，他便曾接過委託，除了配合競選團隊維運社群，也要因應時事在網路發文、操作輿情，例如當時蘇貞昌因深澳電廠議題受批評時，蘇陣營某日便下達指令，希望在特定平台發表三篇「消毒」文章。