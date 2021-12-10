我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼加拉瓜的背叛?斷交背後被制裁的「獨裁者鐘擺」

民主峰會淪圈地運動 恐不利拜登外交布局

發文帶風向…網軍公司10多家 2/3與綠營合作

記者吳亮賢／台北10日電

民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴後，綠營網軍卻在PTT發文帶風向，使網軍亂象再度浮上檯面。熟悉網軍生態人士透露，網軍在PTT發文及留言價碼，一組約是5000到1萬元(台幣，以下同)，他分析，許多綠營網軍前身是太陽花學運時期的「網路原住民」，經常使用PTT、臉書等平台發表言論，原屬義勇軍，後來逐漸形成「收錢辦事」的產業形態，甚至成立公關行銷公司，平時接政府標案，選舉轉為攻擊部隊，形成異業合作的共生體系。

熟悉網軍人士指出，2014年太陽花學運時，許多參與者經常在PTT、臉書評論時事，甚至成立粉專，主要批評當時的馬政府，雖一開始都是自願性，但因立場與綠營接近，不少參與者後來也轉為政治幕僚，或進入公關行銷公司，手握的網路聲量則成為輔助綠營打選戰或是打擊異己的利器。

該人士表示，2016年大選開始，網軍逐漸產業化、公司化，持續以綠營為主要合作對象，除了操作社群維運，與民眾互動，還在PTT、臉書、Dcard等發文、留言帶風向，各平台有不同計價方式。

他透露，各平台的網軍帳號，除了可向「農場」購買、租賃，也可自行培養，以PTT而言，若要購買一個可在八卦版發文留言的帳號，可高達上萬元，Dcard則在1500元上下，臉書則因假帳號太容易被抓，較不值錢，相關帳號價碼也會視平台政策而波動。

參實整合行銷公關部總監高毓安證實，在PTT發一主文加四推文大約是5000到1萬元，視操作深度及議題難度決定，若是社群維運，一個月大約5至10萬元。

曾接受綠營委託操作網路輿情的人士表示，目前主要做政治型網軍生意的公司，大約十多家，其中三分之二長期與綠營合作，不同派系也各有密切合作對象，主要透過行銷公司或是基金會作為中間者，再進行委託及發包。

該人士透露，行政院長蘇貞昌參選2018年新北市長時，他便曾接過委託，除了配合競選團隊維運社群，也要因應時事在網路發文、操作輿情，例如當時蘇貞昌因深澳電廠議題受批評時，蘇陣營某日便下達指令，希望在特定平台發表三篇「消毒」文章。

臉書 社群 原住民

上一則

新聞評論／林秉樞發聲明扯公投 要脅民進黨?

延伸閱讀

台灣中研院實驗室釀本土病例 染Delta、匡列85人

台灣中研院實驗室釀本土病例 染Delta、匡列85人
新聞評論／有圖為證 蔡式文青硬拗不了鐵樁插藻礁

新聞評論／有圖為證 蔡式文青硬拗不了鐵樁插藻礁
1人1信 要蘇貞昌查網軍？柯文哲諷「查不下去」

1人1信 要蘇貞昌查網軍？柯文哲諷「查不下去」
黑白集／蘇貞昌威權粗暴 反毒豬就趕出去

黑白集／蘇貞昌威權粗暴 反毒豬就趕出去

熱門新聞

張忠謀。圖／司法院提供

台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」

2021-12-06 07:26
民進黨立委高嘉瑜遭男友家暴後，6日現身立法院質詢。針對媒體追問，她表示「希望不要再有人跟我一樣」。(記者黃義書／攝影)

被逼錄19秒逼供片 高嘉瑜奄奄一息全身血 不回答就被打

2021-12-07 02:30
立委高嘉瑜（圖）遭家暴案，前男友馬文鈺4日指控施暴的林秉樞長年遊走政商人物間，扯出不少知名人物都曾與林秉樞往來，宛如台版神鬼交鋒。（本報資料照片）

捲入台立委高嘉瑜家暴案 詹宏志辭統府國策顧問

2021-12-05 16:41
涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴的林秉樞（中）。本報系資料照片

高嘉瑜被脅迫錄下19秒逼供影片 滿身是血、不回答就要被打

2021-12-06 15:47
立委高嘉瑜1日舉行記者會還原遭男友林秉樞施暴經過，同黨立委王美惠（前）上前擁抱給予鼓勵。記者曾原信／攝影

高嘉瑜：初交往就被逼下跪 感謝前男友出面

2021-12-01 17:21
宏都拉斯總統當選人秀瑪菈•卡斯楚。（Getty Images）

立場轉彎 宏都拉斯新政府無意建交北京

2021-12-03 02:29

超人氣

更多 >
兒子命救活...報恩花33元買慈善彩券 中463萬豪宅大獎

兒子命救活...報恩花33元買慈善彩券 中463萬豪宅大獎
尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個

尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個
美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此

美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此
好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼

好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼
尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？

尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？