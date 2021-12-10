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新聞評論／林秉樞發聲明扯公投 要脅民進黨?

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林秉樞施暴民進黨立委高嘉瑜案，與司法偵查相關的訊息，更是處處透露著驚奇與懸疑。(本報資料照片)
林秉樞施暴民進黨立委高嘉瑜案，與司法偵查相關的訊息，更是處處透露著驚奇與懸疑。(本報資料照片)

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案，堪稱今年度最扣人心弦案件；隨著相關事證的曝光，不僅讓全案早早跳脫原先的男女情感糾葛衍生的暴力事件、進入已涉公共領域的「網軍亂台」層次；與司法偵查相關的訊息，更是處處透露著驚奇與懸疑。

林秉樞案最讓人嘖嘖稱奇的，就是檢警司法偵辦拘提、將林羈押禁見之神速，但相關疑點卻不減反增。林秉樞並非現行犯，所涉家暴也非殺人重罪，參照以往頂多交保候傳，將之羈押禁見，檯面上雖有不讓他有滅證或與其他共犯串供的理由，卻又無法解釋為何於二度搜索時才發現高嘉瑜的自白書？更不禁讓人質疑，是否林秉樞握有太多人的把柄，擔心他藉機要脅放話影響政局，乾脆讓他噤聲？

羈押禁見疑雲尚待釐清，又傳林秉樞首次透過律師發表道歉聲明，除了「對社會、家人、高委員鄭重道歉」、「我配不上高委員，她跟我在一起是這輩子最大的錯誤」等語，更有著與施暴案毫不相干的「沒想到會影響公投的討論，甚至是1月立委補選，請大家把焦點回到公共議題，不要浪費在廢人身上。」如此公然「政治叫板、政治串供」，更是讓全民驚呆！

依據律師倫理規範，律師未得許可，不得為受羈押之嫌疑人、被告或受刑人傳遞或交付任何物品；法務部先前也曾就被羈押禁見的陳水扁委由律師代傳訊息一事指出，律師係為提供法律服務、行使訴訟防禦權，而非扮演當事人之傳聲筒；另依「羈押法施行細則」，禁見被告不得接受採訪，又怎可以發聲明給媒體？並且，律師與羈押被告會面，也須全程錄音，莫非發此聲明竟是獲得「官方」默許？

隨著台北市議員徐巧芯、羅智強、游淑慧等的告發林秉樞涉嫌違反洗錢防制法、刑法僭行公務員職權罪、偽造私文書罪與恐嚇罪等，本案的焦點早已非綠營想方設法畫線止損的單純家暴案，更牽扯操控網軍等案外案，例如林秉樞戶頭的巨款來源，公路總局的IP被何人使用？也唯有檢調玩真的、認真查才有辦法查個水落石出。

但，林秉樞的金流真查得下去？國家級網軍的神秘面紗真掀得開？在林秉樞透過律師放話，指會影響公投、甚至是立委補選之後，誠不知人民還能有多少期待？

家暴 公投 陳水扁

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