國民黨大團結拚公投 獨缺侯友宜 基層怒了

國民黨主席朱立倫（左起）、前總統馬英九、立委江啟臣、台北市前市長郝龍斌與中廣董事長趙少康9日晚出席國民黨新北市大型公投宣講，展現團結拚公投氣勢，但新北市長侯友宜缺席成焦點。（記者蘇健忠／攝影）

國民黨 新北市黨部9日晚在新莊體育館舉辦公投 宣講，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、立委江啟臣及中廣董事長趙少康等人皆出席活動，除重批蔡英文總統獨裁，並質疑四大公投宛如執政的民進黨 對決在野的民進黨。不過，藍營展現大團結，身為地主的新北市長侯友宜卻沒有現身。

不過四項公投除了反萊豬外，還有重啟核四、藻礁公投及公投綁大選，侯友宜卻遲遲沒到藍營公投現場表態，引發藍營基層到國民黨中央抗議，要求國民黨主席朱立倫處分侯。台北市議員徐巧芯還說，若她當主席，明年就不提名侯。

對於缺席問題，侯友宜昨受訪時表示，他另有許多行程，但「黨有黨的角色、市長有市長的角色」，黨派與個人，絕對不會超過國家，他以國家人民為優先，他會扮演好自己的角色，以行動表達對各議題的支持，他所有的考慮都是為國家長遠發展、人民最大福祉，這也是他多年來不變的堅持。

朱立倫表示，四大公投都是為了人民，和政黨完全沒有關係。毒豬大家都知道不能吃的，公投不綁大選就是浪費錢又浪費力氣，民進黨輸掉2018的公投就翻桌，世界哪有這種道理。

朱也指出，蔡英文曾到現場說藻礁永存，結果現在來破壞藻礁的也是蔡英文；如果台灣電量足夠，國民黨絕對支持綠能，但現在就是不夠電，蔡英文還說2025年成立非核家園，根本是開空頭支票騙台灣人。

江啟臣說，這次的公投議題，無疑是今天的民進黨對決過去的民進黨，這些議題過去都是民進黨的主張，現在執政就完全不一樣。

馬英九批評，大約三成台灣人不吃牛肉，但大家幾乎都吃豬肉，因此在他任內堅決不准萊豬進口，最可惡的是，蔡英文上任後根本沒有問民眾的心聲就進口萊豬，非常獨裁。藻礁的解決方式就是重啟核四，大家說核電廠有問題，但全世界都廣建核電廠，核電讓台灣有充分、乾淨的電可以使用。