審計部認定「農委會亂花錢」？ 陳吉仲：不接受指責

農委會主委陳吉仲。（記者鄭超文／攝影）

農委會這幾年編列高額媒體宣傳費用，立委曾銘宗表示，審計部去年減列農委會政策宣導費用3617萬元（台幣，下同，約130.4萬美元），目前仍未核銷，如今明年農委會編列的媒體宣導經費1.49億元，居各部會之冠，僅次於行政院，立委指審計部認定農委會主委陳吉仲「亂花錢」。陳吉仲說，他會負起政治責任，但不接受亂花錢的指責。

立法院經濟委員會昨審查明年度農委會主管的特種基金預算 案報告。曾銘宗表示，明年度中央政府編列媒體宣導經費，共11億1529.8萬元，其中農委會經費1億4971萬餘元，是各部會之冠，僅次於行政院的1億9324萬餘元。

曾銘宗說，細看所屬機關編列媒體宣導經費部分，農委會本部2533萬元、林務局2620萬元、防檢局5562萬元，其中防檢局把宣傳經費用在非洲豬瘟「我認了」，但其他地方編列這麼多做什麼；隨後更批陳吉仲「最會浪費國家公帑了」。

曾銘宗說，農委會去年政策宣導費3617萬元，遭審計部剔除、不准核銷，如何善後？到時陳吉仲付錢嗎？「這是審計部認定有案的亂花錢」。

對此，陳吉仲表示，農業執行政策要具體到位，會極力跟審計部申覆，據理力爭。