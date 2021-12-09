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馬英九批蔡政府「民選的專制」 指台灣已是不自由的民主

台灣新聞組／台北9日電
前總統馬英九投書本報系聯合報，指台灣已是不自由的民主。（本報資料照片）
前總統馬英九投書本報系聯合報，指台灣已是不自由的民主。（本報資料照片）

美國總統拜登召開「民主峰會」視訊會議，台北時間今晚登場，台灣也在受邀名單之中，將由駐美代表蕭美琴、行政院政務委員唐鳳代表出席，與全球一百多個民主國家領袖及代表，討論有關防範威權主義、打擊貪腐及促進人權等三大主題。

台外交部表示，唐鳳將代表台灣以預錄影片方式發表國家聲明（national statement），並在分組討論擔任與談人，是少數受邀在民主峰會擔任與談人的政府代表。美國資深官員表示，台灣為領先民主政體，對峰會防範威權主義、打擊貪腐與促進人權目標能作出有意義承諾，「這就是台灣的角色」。

不過，就在民主峰會召開的前夕，前總統馬英九以題為「台灣已經是『不自由的民主』」的文章，投書本報系聯合報，他表示樂見美方邀請台灣與會的安排，但也有不少憂慮，因為這幾年民進黨政府的表現，不但離「民主」越來越遠，反而趨近「不自由的民主」（illiberal democracy）。

馬英九表示，部分被視為「民主國家」的總統上任後，開始採行背離自由民主的政策或措施，例如修憲延長自己任期、非法限制人民自由、非法打擊反對黨或政治對手，這種國家體制稱作「不自由的民主」或「民選的專制」（elected autocracy）。

他舉例說，蔡英文總統2016年就任後，諸多違反「法治國」原則的作為，例如成立明顯違憲的不當黨產委員會、促進轉型正義委員會清算最大反對黨（國民黨），賦予行政機關過多權力，侵害人民權益，對台灣民主傷害甚鉅、危害深遠。這些不符民主憲政的行動，已明顯構成「不自由的民主」或「民選的專制」。蔡總統經常自詡台灣的民主價值如何寶貴，卻親手破壞這些民主價值。

馬英九指出，哈佛教授史帝文．李維茲基（Steven Levitsky）與丹尼爾．齊布拉特（Daniel Ziblatt）在2018年暢銷書《民主如何死亡》（How Democracies Die）中指出，多數民主制度的死亡不是經過一次政變，而是逐步倒退，滑向威權主義。因此希望蔡總統和民進黨能以國家人民為念，懸崖勒馬，回歸真正的自由民主，台灣參加「民主峰會」，才能名副其實。

民主峰會 馬英九 民進黨

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