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公投倒數 蔡英文呼喊台灣隊 朱立倫號召人民力量

台灣新聞組／台北7日電
國民黨主席朱立倫（中）發出全民動員令，強調公投就是人民怒火延燒，「只要大家願意出來，我們每一個都過關」。（記者曾原信／攝影）
國民黨主席朱立倫（中）發出全民動員令，強調公投就是人民怒火延燒，「只要大家願意出來，我們每一個都過關」。（記者曾原信／攝影）

四大公投案昨起進入倒數十天，藍綠總動員。蔡英文總統昨天號召「台灣隊站出來」，向全黨下達動員令，「一個人拉四票，四個不同意」；國民黨主席朱立倫則發出全民動員令，表示國民黨只有「人民的力量」，要號召民眾站出來，用人民怒火教訓民進黨

四大公投本月18日投票，蔡英文表示，在公投最後階段，執政黨全體黨公職都要走上街頭、走進市場，要捍衛正確的政策，確保台灣穩健發展。她要請黨公職拜託大家「一個人拉四票，四個不同意」，用四個不同意確保台灣有更好的未來，這次公投不是哪個政黨或政治人物的輸贏問題，而是台灣能不能繼續走在正確道路上、能不能受到國際社會信賴的問題。

民進黨15日中常會將移師高雄，全力催出南部基本盤，「用南部來補北部的票」。民進黨秘書長林錫耀說，四大公投民調已達「黃金交叉」，今起至投票當日，除了安排黨公職、執政縣市首長站路口催票，投票前黃金周末及選前一日將舉辦大型晚會，並於投票當天，以發簡訊、打電話催票，衝刺到最後一刻。

美國國防部印太安全事務前助理部長薛瑞福昨透過視訊連線表示，如果最終台灣透過公投翻轉開放萊豬政策，不但會影響台美貿易關係，台美雙邊關係可能因此走上回頭路。外交部長吳釗燮則在立法院答詢說，美國產品在世界各地都沒有狀況，很多台灣人在美國吃都沒問題，他兒子也吃，有人現在回來說有毒，邏輯不通。

國民黨昨天舉行「台灣人民怒火、1218星火燎原」記者會，朱立倫發出全民動員令，強調公投就是人民怒火延燒，將燒向「網軍治國」的民進黨政府；尤其看到民調數字，最後階段還是要靠螞蟻雄兵，「只要大家願意出來，我們每一個都過關」。

朱立倫說，民進黨喊出自己是「台灣隊」，實際上卻處處與台灣人民作對，國民黨12日將結合民間團體上街發聲；17日投票前一天將舉辦為民主守夜活動，最後關鍵階段，他拜託大家站出來，用人民、正義的力量，打贏這場公投戰爭。

不過，「藍天行動聯盟」昨在國民黨中央外抗議新北市長侯友宜對四大公投態度不明，要求黨紀處分。朱立倫表示，最後階段，每一位黨公職都會用具體行動站出來，用各種方式表達對公投的支持，「不要被民進黨見縫插針」。侯友宜昨說，很多歐洲國家不吃萊豬，美國也不是每個都是萊豬，萊豬是一個食安問題，不要複雜化，也不是反美；至於要用什麼形式表達，每個人都有自己的角色扮演，把自己角色做好就好。

公投 民進黨 投票

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