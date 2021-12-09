冷眼集／台灣隊切割敵我 綠再祭分化老招

公投進入最後決戰階段，蔡英文總統（中）8日號召「台灣隊站出來」，向民進黨下達動員令。（記者林俊良／攝影）

四大公投 進入最後決戰階段，公投若過關，執政黨將首當其衝，現行重大政策將打掉重練。蔡英文總統在最後十天下達軍令狀，號召「台灣隊」站出來，可見問題非同小可；但公投戰場打到最後一兵一卒，主要不是用政策說服選民，還是靠政黨動員的老招數，藍綠大車拚，公投可能再次撕裂台灣社會。

府院黨高層訴求，關心台灣未來要投下四個不同意，定調認同民進黨 政府現在執政路線才是國家認可的「台灣隊」，硬是把不同意見的民眾都打成「非台灣隊」。但公投是直接民意展現，各方民調顯示，目前仍有五成以上民眾同意反萊豬，莫非反萊豬的民眾就不是台灣的一份子嗎？

民進黨動用各種國家資源來打公投，近期雖希望用政策辯論說服知識、經濟選民，但最後關頭催票，綠營又回到選舉的老招，用意識形態分化你我，藍綠各自歸隊，理性少一點，情緒多一點。

民進黨立委高嘉瑜家暴案，民進黨定調為個別社會案件，企圖與四大公投切割處理，但該案衍生出來的網軍治國、派系互打等亂象，再次喚起社會「討厭民進黨」感覺，對於獲得較多年輕人支持的珍愛藻礁 、婆婆媽媽在乎的反萊豬，難免形成關鍵影響力。

2018年民進黨地方選舉大敗，基隆市長林右昌代理民進黨主席期間曾說，「台灣人民已經不欠民進黨」，但三年過去，如今的民進黨政府面對重大公投議題，剩下的依然是政黨勒索，這樣的老招究竟還有多少效用，選民將會給出評斷。