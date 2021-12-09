新聞眼／綠沒錢 就拿納稅錢養網軍？

國民黨立院黨團書記長鄭麗文（左）質疑，民進黨編列5800萬台幣養網軍。（本報資料照片）

民進黨 立委高嘉瑜遭林秉樞施暴後，牽扯出綠營網軍之亂，對於各界呼籲綠營應有所節制時，民進黨秘書長林錫耀卻稱「哪有錢養網軍」，這一席發言，對比民進黨政府的「1450條款」、行政院「中央圖房」事件，或許林錫耀說的真沒錯，民進黨沒錢養，只是拿人民納稅錢來養。

隨著社群 平台崛起，政黨、政治人物透過網路宣傳，早已不是新鮮事，但就像行政院長蘇貞昌曾說，「菜刀可以切菜，若拿來傷人、殺人就不對」，綠營網軍、側翼橫行亂象，早已使中性的網路行銷工具，成為打擊異己的凶器。

近年來，從「卡神」楊蕙如率網軍帶風向、被認為間接逼死駐大阪辦事處長蘇啟誠，到親綠寫手林瑋豐自導自演「認知作戰」，再加上此次林秉樞透過綠營網軍「台獨機關槍」李柏璋抹黑高嘉瑜，種種事件讓人驚覺，綠營網軍不但沒有節制，反而成長為敵我不分的惡獸。

對於各界呼籲綠營清查網軍亂象，林錫耀卻宣稱「哪有錢養網軍」，或許，這句話說對了一半，網軍規模之大，哪是黨部預算 能夠支應？不過，從農委會編列1450萬台幣預算雇用小編回擊輿情，以及行政院發言人室幕僚被抓包製作攻擊在野黨的圖卡等事件，大剌剌運用政府資源遂行政黨目標的手段，恐怕才是林錫耀膽敢如此宣稱的關鍵原因。