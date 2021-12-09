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原能會：核四不安全 學者諷：應考慮遷都

記者周志豪、吳姿賢／台北9日電
圖為核四廠區。(本報資料照片)
圖為核四廠區。(本報資料照片)

原能會副主委劉文忠昨在立法院司委會公聽會表示，核四試運轉測試報告還有32份未通過原能會審查，沒有完成試運轉測試，不是符合安全的核能電廠。不過，環保署前署長魏國彥表示，核四廠鄰近古老斷層、活動性不高，若如反方所說，北台灣750萬人都有生命危險，為了總統與國家安全，應該要考慮的是遷都問題。

立院司委會昨召開「從核四安全談揭弊者保護制度」公聽會，劉文忠表示，核四建照已過期，台電要重啟須重新申請建照，就要先完成地質調查與福島事故後強化改善，有些設備也要更新取得認證，台電估6至7年；原能會專業判斷，以台灣核四狀況可能需要10年時間。

台電也表示，根據2019年9月重新檢視核四海域地質資料，確認核四外海斷層具活動性，已超過核四耐震設計值0.4G。

清華核工所教授葉宗洸指出，台電送給原能會審查的核四安全報告，耐震設計基準是0.4G，實際耐震設計0.47G、地表耐震度0.66G、建築物1.34G，耐震係數比雙北所有建物都高。

葉宗洸質疑，經濟部核四安檢專家監督小組2014年7月完成系統試運轉平行測試，之後階段就是燃料裝填，當時現任台電核發處長許永輝就是組長，如今怎提不同意見？

劉文忠表示，經濟部是因2014年時社會對核四工程品質有疑慮才安排安檢，雖完成安檢報告，但安檢就像經濟部對台電安排模擬考，通過模擬考不代表通過聯考。

貢寮居民本周發起「寫給每一位台灣人的信」，不到三天破千人響應連署；貢寮居民與立委賴品妤昨在立法院，高喊「終結核四，最後一戰」。

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