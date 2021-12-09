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新聞評論／有圖為證 蔡式文青硬拗不了鐵樁插藻礁

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國民黨立委日前與環團赴大潭藻礁現場勘查，發現中油三接棧橋橋墩鐵架插入藻礁。(本報資料照片)
國民黨立委日前與環團赴大潭藻礁現場勘查，發現中油三接棧橋橋墩鐵架插入藻礁。(本報資料照片)

眼見仍不足為憑？公投戰火竄燒，蔡政府拿出看家本領，鋪天蓋地宣傳，連中油三接棧橋蓋在藻礁上都可改寫成一則活靈活現的文青逸事，非得要潮退之後拍照為證，才能證明原來蔡政府大小官員都在說謊話，說完謊話之後，還可以用「友善工法」圓回來；筆直的鐵樁插在藻礁猶可硬拗，那深埋核四地底下的斷層，又豈有見天日的一天？

八年前，蔡英文到桃園觀新藻礁寫下「藻礁永存」四字，成了她這一生最難被遺忘的隻字片語，也是民進黨政府在這次公投中最受攻擊的破口之一。

擅長文青敘事的蔡總統11月25日重遊舊地，再以相同套路試圖洗白八年前的劇情；她和桃園市長鄭文燦等人站在棧橋上，指著遠方說「藻礁都在遠處，三接工程沒有蓋在藻礁上」。唯美的畫面瞬間製造出「藻礁獲得非常好的保育，環境保護與國家發展可以雙贏」的結論。

只是，朝夕看著藻礁的藻礁公投領銜人潘忠政那裡能接受這種說法？直批說三接工程沒有蓋在藻礁上是「睜眼說瞎話」，他很清楚現場有橋墩矗立，但心裡仍寧願相信蔡總統是官僚綁架而成了局外人，只是，他的說法被行政院長蘇貞昌斥為假消息，指棧橋是蓋在「礁石」，而不是藻礁上，經濟部次長曾文生更說蓋棧橋就是為了保護藻礁。

到底礁石還是藻礁？民眾確實也搞不清楚，眼見為憑是還原事實的好方法。藍委8日清晨趁退潮時考察三接收站施工處，潮水退了，擺在眼前就是鐵錚錚的棧橋鋼構結構，一根根筆直地插在藻礁上，蔡英文、蘇貞昌及曾文生等人的謊話顯然隨著海水退潮而原形畢露。

王美花可能是歷來幹得最辛苦的經濟部長，在蔡英文、蘇貞昌及曾文生通篇謊話之後，她還得出來收拾殘局，因有圖為證，她不能否認「三接棧橋插藻礁上」的事實， 只能說三接是為了保護潮間帶藻礁才移至海上，棧橋是對藻礁影響最小方案，也是盡可能落實環境友善的工法；但謊話就是謊話，王美花的說法充其量只是戳破蔡蘇等人謊言的友善方法而已。

為了藻礁上的棧橋，蔡政府上下官員都要扯謊，那就更別提核四地底下的斷層了。台大永續地球尖端科學研究中心教授魏國彥在立院公聽會表示，核四廠鄰近斷層古老、活動性不高，公投反方將多條線型與活動斷層連成一線，致使推估地動速度非常高，等同暗示核四廠所在地將發生規模9以上強震，但與地震測報中心對周邊地區未來50年內地震評估大不相同。

魏國彥指出，公投反方對核四廠地質風險高估，應挖槽溝重做檢測；但斷層檢測不像海水退潮，肉眼可見，要以說理服人，恐非易事，難怪魏國彥乾脆倒打反方一耙，稱如果有反方預期的大地震，那北台灣750萬人都有生命危險，為了總統與國家安全，應該要考慮的是遷都問題，「倒洗澡水不要把嬰兒也倒了」，魏國彥舉重以明輕，反而讓民眾可以輕易理解民進黨說謊就是這麼一回事。

護藻礁公投聯盟8日召開記者會高喊「棲地守護、公民投票獨立思考、藻礁永存」等口號，...
護藻礁公投聯盟8日召開記者會高喊「棲地守護、公民投票獨立思考、藻礁永存」等口號，來呼籲民眾投票。(記者杜建重／攝影)

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