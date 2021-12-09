「網軍亂國」…綠：沒錢養網軍 藍：問賴清德就清楚

副總統賴清德。（本報資料照片）

林秉樞施暴民進黨 立委高嘉瑜案，牽扯出網軍亂象。國民黨 立院黨團昨天批評蔡英文總統從「網軍治國」到「網軍亂國」，把國家、社會搞得動盪不安、相互猜忌，外部有共軍頻頻擾台，府院內部又有網軍害國，呼籲民進黨政府，治國要走正道，不要再豢養暗黑網軍亂國。

不過，對於被指「養網軍」，據轉述，民進黨秘書長林錫耀昨在中常會表示，民進黨的預算大家都看得到，「我們心裡可以很篤定，哪有錢可以養網軍」。國民黨立委曾銘宗大酸，民進黨養網軍是人盡皆知的事，「有沒有養網軍，問副總統賴清德就清楚」。

民眾黨團總召邱臣遠認為，抓到的都是民進黨網軍居多，執政黨要負最大責任。時代力量黨團副總召陳椒華則說，「民眾心中自有一把尺、大家自有公評」。

對於民進黨反指國民黨主席朱立倫曾在黨主席選舉期間買越南網軍，朱昨強調自己正正當當，「我的網軍就在這裡呀！就是我的手機、我的臉書、我的LINE、我的Instagram」。

台北市長柯文哲號召民眾，一人一信寄到行政院查網軍。但柯此舉，引發前盟友的不滿，當年民眾黨不分區立委候選人吳靜怡爆料，「台獨機關槍」李柏璋曾經就是柯文哲的義勇軍；柯過去隨行攝影官潘俊霖也批評，當初柯放任網軍攻擊他，現在卻高舉道德大旗批評別人有網軍。

國安單位造冊接種 「沒有林秉樞」

此外，施暴立委高嘉瑜遭的林秉樞，傳出曾冒用國安人員身分造冊打完兩劑疫苗 。衛福部長陳時中昨表示，林秉樞是在7月中和10月初透過一般平台預約施打疫苗，非國安單位造冊人員。

陳時中說，已請國安單位協查，確定國安單位造冊名單中「沒有林秉樞這個人」，林並非以特殊身分接種新冠肺炎疫苗。