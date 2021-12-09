我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美不出兵保衛烏克蘭：喊話制裁的「拜登緩兵計」？

史丹福報告：Omicron恐與愛滋病毒有關

「網軍亂國」…綠：沒錢養網軍 藍：問賴清德就清楚

台灣新聞組╱台北9日電
副總統賴清德。（本報資料照片）
副總統賴清德。（本報資料照片）

林秉樞施暴民進黨立委高嘉瑜案，牽扯出網軍亂象。國民黨立院黨團昨天批評蔡英文總統從「網軍治國」到「網軍亂國」，把國家、社會搞得動盪不安、相互猜忌，外部有共軍頻頻擾台，府院內部又有網軍害國，呼籲民進黨政府，治國要走正道，不要再豢養暗黑網軍亂國。

不過，對於被指「養網軍」，據轉述，民進黨秘書長林錫耀昨在中常會表示，民進黨的預算大家都看得到，「我們心裡可以很篤定，哪有錢可以養網軍」。國民黨立委曾銘宗大酸，民進黨養網軍是人盡皆知的事，「有沒有養網軍，問副總統賴清德就清楚」。

民眾黨團總召邱臣遠認為，抓到的都是民進黨網軍居多，執政黨要負最大責任。時代力量黨團副總召陳椒華則說，「民眾心中自有一把尺、大家自有公評」。

對於民進黨反指國民黨主席朱立倫曾在黨主席選舉期間買越南網軍，朱昨強調自己正正當當，「我的網軍就在這裡呀！就是我的手機、我的臉書、我的LINE、我的Instagram」。

台北市長柯文哲號召民眾，一人一信寄到行政院查網軍。但柯此舉，引發前盟友的不滿，當年民眾黨不分區立委候選人吳靜怡爆料，「台獨機關槍」李柏璋曾經就是柯文哲的義勇軍；柯過去隨行攝影官潘俊霖也批評，當初柯放任網軍攻擊他，現在卻高舉道德大旗批評別人有網軍。

國安單位造冊接種 「沒有林秉樞」

此外，施暴立委高嘉瑜遭的林秉樞，傳出曾冒用國安人員身分造冊打完兩劑疫苗。衛福部長陳時中昨表示，林秉樞是在7月中和10月初透過一般平台預約施打疫苗，非國安單位造冊人員。

陳時中說，已請國安單位協查，確定國安單位造冊名單中「沒有林秉樞這個人」，林並非以特殊身分接種新冠肺炎疫苗。

民進黨 疫苗 國民黨

上一則

被逼打分手砲 女遭囚10小時機智獲救

下一則

林秉樞稱高嘉瑜拿400萬、勞力士 被加告誹謗罪

延伸閱讀

無業卻有2000萬存款 林秉樞被告發涉洗錢

無業卻有2000萬存款 林秉樞被告發涉洗錢
被逼錄19秒逼供片 高嘉瑜奄奄一息全身血 不回答就被打

被逼錄19秒逼供片 高嘉瑜奄奄一息全身血 不回答就被打
高嘉瑜被脅迫錄下19秒逼供影片 滿身是血、不回答就要被打

高嘉瑜被脅迫錄下19秒逼供影片 滿身是血、不回答就要被打
新聞眼／高嘉瑜遭家暴衍生網軍案 檢方何時辦？

新聞眼／高嘉瑜遭家暴衍生網軍案 檢方何時辦？

熱門新聞

張忠謀。圖／司法院提供

台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」

2021-12-06 07:26
立委高嘉瑜1日舉行記者會還原遭男友林秉樞施暴經過，同黨立委王美惠（前）上前擁抱給予鼓勵。記者曾原信／攝影

高嘉瑜：初交往就被逼下跪 感謝前男友出面

2021-12-01 17:21
民進黨立委高嘉瑜遭男友家暴後，6日現身立法院質詢。針對媒體追問，她表示「希望不要再有人跟我一樣」。(記者黃義書／攝影)

被逼錄19秒逼供片 高嘉瑜奄奄一息全身血 不回答就被打

2021-12-07 02:30
立委高嘉瑜（圖）遭家暴案，前男友馬文鈺4日指控施暴的林秉樞長年遊走政商人物間，扯出不少知名人物都曾與林秉樞往來，宛如台版神鬼交鋒。（本報資料照片）

捲入台立委高嘉瑜家暴案 詹宏志辭統府國策顧問

2021-12-05 16:41
涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴的林秉樞（中）。本報系資料照片

高嘉瑜被脅迫錄下19秒逼供影片 滿身是血、不回答就要被打

2021-12-06 15:47
台立委高嘉瑜遭男友家暴，警方拘提林秉樞後移送新北地檢署，檢方訊後聲押。記者黃義書／攝影

涉嫌施暴台立委高嘉瑜 林秉樞坦承動手公開道歉

2021-12-01 12:51

超人氣

更多 >
71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍斃命

71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍斃命
渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

超級變種Omicron又出現變異 全球首例在澳洲出現

超級變種Omicron又出現變異 全球首例在澳洲出現
輝瑞：研究顯示第三針有助於抵抗Omicron變種病毒

輝瑞：研究顯示第三針有助於抵抗Omicron變種病毒
撿便宜 Zillow德州達福區房屋脫售 逾七成賠錢賣

撿便宜 Zillow德州達福區房屋脫售 逾七成賠錢賣