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賴清德沒去告別式 週刊爆：林秉樞怒逼高嘉瑜跪靈堂

台灣新聞組╱台北9日電
高嘉瑜8日出席立法院衛環委員會，面對媒體不發一語。(記者杜建重／攝影)
高嘉瑜8日出席立法院衛環委員會，面對媒體不發一語。(記者杜建重／攝影)

立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，高控林逼她寫自白書，6日加告強制罪，昨再爆出11月24日林母告別式時，林因不滿高沒請副總統賴清德到場，狂吼並逼高當眾下跪道歉，高補強證據提告強制罪。

鏡週刊報導，林秉樞施暴高嘉瑜不只一回，在板橋飯店內暴打及拘禁高嘉瑜後，就連母親24日出殯當天，也因高嘉瑜向林表示副總統賴清德確定不會出席時，怒扯高頭髮，在當眾逼她下跪時，還表示不會給高口罩，就是要她難堪。

週刊稱，知情人士表示，當天上午在移靈儀式開始前，林秉樞在會館二樓突然失控暴走，當場拉掉一名女子的口罩和帽子，當時林男還逼她下跪，該名淚流滿面的女子即是高嘉瑜。

該起暴走事件起因為高嘉瑜告知林，表示副總統賴清德確定不會出席當日的儀式，讓林當場無法接受，逼迫高嘉瑜立刻傳訊給賴清德本人，高不願意後，林男一度作勢還想要搶走高的手機，自己傳簡訊。

兩人發生衝突後，禮儀人員一度上前勸阻也被林男責罵，並要求櫃檯不准給高嘉瑜口罩，擺明要讓她丟臉。在場的還有林秉樞胞姊，她當場哭求：「弟弟，求求你別這樣。」

總統府日前已澄清，「總統及副總統統自始至終沒有討論過這個行程，當然也就都沒有安排這個行程」。

賴清德 口罩 手機

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