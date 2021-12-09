我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美不出兵保衛烏克蘭：喊話制裁的「拜登緩兵計」？

史丹福報告：Omicron恐與愛滋病毒有關

林秉樞扯出網軍、派系內鬥…綠憂衝擊公投 促高嘉瑜低調

台灣新聞組╱台北9日電
民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴事件延燒，近日成為媒體追逐焦點，黨內高層擔心衝擊公投，希望高嘉瑜暫時不要再對外發言。高嘉瑜8日出席立法院衛環委員會，出了電梯進入會議室前，彎腰側身躲避媒體堵訪。(記者杜建重／攝影)
民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴事件延燒，近日成為媒體追逐焦點，黨內高層擔心衝擊公投，希望高嘉瑜暫時不要再對外發言。高嘉瑜8日出席立法院衛環委員會，出了電梯進入會議室前，彎腰側身躲避媒體堵訪。(記者杜建重／攝影)

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴事件延燒，多位民進黨立委表示，高嘉瑜事件絕對會衝擊公投，外界會聯想民進黨內鬥、政商關係複雜和網軍等負面消息，恐影響公投；有人希望高嘉瑜為了黨「盡量冷處理」，全力迎戰公投戰。

民進黨團群組在高嘉瑜案爆發當天，許多立委都給予加油，但之後事件連環爆，卻已咸少有人在群組聲援，都將焦點轉回公投。據轉述，民進黨秘書長林錫耀昨在中常會報告，近期高嘉瑜受暴事件，根據黨內民調，並未影響蔡英文總統支持度。

黨政人士表示，高嘉瑜事件後，首先衝擊的就是中間、年輕選民不願意出來投票，甚至影響到民進黨支持者投票意願，反而會激起藍營投票意願，五五波的藻礁公投可能首當其衝。

國民黨立院黨團書記長陳玉珍說，林秉樞風暴強化民眾對民進黨「網軍治國」印象，提高四大公投不信任票氛圍。

民進黨立委許智傑指出，高嘉瑜事件讓人很傷心，但公投是國家重要大事，希望全民一起再度回到關注公投的焦點。

民進黨立委何志偉說，施暴案及衍生的網軍案，新聞聲量確實影響到公投的關注，但組織上並沒有冷卻，一方面是全黨都有意識到公投的重要性，另一方面則因明年就要選舉，這次公投動員等同提早練兵。

民進黨新北市議員張志豪說，經與黨中央確認，林秉樞不是民進黨員，純粹就是個人犯行，不必無限上綱到四大公投。

另一熟悉選舉事務的民進黨立委說，高嘉瑜受到暴力對待，事件本身與公投完全沒有關係，但林秉樞扯出的網軍、政商關係與民進黨的派系的爭議，勢必會影響「社會觀感」。他進一步分析，這次風波，對民進黨支持者的投票意願應該不會有影響，但可能降低沒有特定政治立場、淺藍淺綠，以及年輕族群的投票意願，目前公投呈現五五波態勢，最後成敗關鍵，可能就是這些中間選民。

公投 民進黨 投票

上一則

賴清德沒去告別式 週刊爆：林秉樞怒逼高嘉瑜跪靈堂

下一則

最「宅」的一年 台灣2021年度代表字揭曉

延伸閱讀

無業卻有2000萬存款 林秉樞被告發涉洗錢

無業卻有2000萬存款 林秉樞被告發涉洗錢
被逼錄19秒逼供片 高嘉瑜奄奄一息全身血 不回答就被打

被逼錄19秒逼供片 高嘉瑜奄奄一息全身血 不回答就被打
幕後／高嘉瑜男友林秉樞遊走各派系 被騙的人恐比檯面上多

幕後／高嘉瑜男友林秉樞遊走各派系 被騙的人恐比檯面上多
高嘉瑜被脅迫錄下19秒逼供影片 滿身是血、不回答就要被打

高嘉瑜被脅迫錄下19秒逼供影片 滿身是血、不回答就要被打

熱門新聞

張忠謀。圖／司法院提供

台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」

2021-12-06 07:26
立委高嘉瑜1日舉行記者會還原遭男友林秉樞施暴經過，同黨立委王美惠（前）上前擁抱給予鼓勵。記者曾原信／攝影

高嘉瑜：初交往就被逼下跪 感謝前男友出面

2021-12-01 17:21
民進黨立委高嘉瑜遭男友家暴後，6日現身立法院質詢。針對媒體追問，她表示「希望不要再有人跟我一樣」。(記者黃義書／攝影)

被逼錄19秒逼供片 高嘉瑜奄奄一息全身血 不回答就被打

2021-12-07 02:30
立委高嘉瑜（圖）遭家暴案，前男友馬文鈺4日指控施暴的林秉樞長年遊走政商人物間，扯出不少知名人物都曾與林秉樞往來，宛如台版神鬼交鋒。（本報資料照片）

捲入台立委高嘉瑜家暴案 詹宏志辭統府國策顧問

2021-12-05 16:41
涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴的林秉樞（中）。本報系資料照片

高嘉瑜被脅迫錄下19秒逼供影片 滿身是血、不回答就要被打

2021-12-06 15:47
台立委高嘉瑜遭男友家暴，警方拘提林秉樞後移送新北地檢署，檢方訊後聲押。記者黃義書／攝影

涉嫌施暴台立委高嘉瑜 林秉樞坦承動手公開道歉

2021-12-01 12:51

超人氣

更多 >
71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍斃命

71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍斃命
渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

超級變種Omicron又出現變異 全球首例在澳洲出現

超級變種Omicron又出現變異 全球首例在澳洲出現
輝瑞：研究顯示第三針有助於抵抗Omicron變種病毒

輝瑞：研究顯示第三針有助於抵抗Omicron變種病毒
撿便宜 Zillow德州達福區房屋脫售 逾七成賠錢賣

撿便宜 Zillow德州達福區房屋脫售 逾七成賠錢賣