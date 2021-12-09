林秉樞扯出網軍、派系內鬥…綠憂衝擊公投 促高嘉瑜低調

民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴事件延燒，近日成為媒體追逐焦點，黨內高層擔心衝擊公投，希望高嘉瑜暫時不要再對外發言。高嘉瑜8日出席立法院衛環委員會，出了電梯進入會議室前，彎腰側身躲避媒體堵訪。(記者杜建重／攝影)

民進黨 立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴事件延燒，多位民進黨立委表示，高嘉瑜事件絕對會衝擊公投 ，外界會聯想民進黨內鬥、政商關係複雜和網軍等負面消息，恐影響公投；有人希望高嘉瑜為了黨「盡量冷處理」，全力迎戰公投戰。

民進黨團群組在高嘉瑜案爆發當天，許多立委都給予加油，但之後事件連環爆，卻已咸少有人在群組聲援，都將焦點轉回公投。據轉述，民進黨秘書長林錫耀昨在中常會報告，近期高嘉瑜受暴事件，根據黨內民調，並未影響蔡英文總統支持度。

黨政人士表示，高嘉瑜事件後，首先衝擊的就是中間、年輕選民不願意出來投票 ，甚至影響到民進黨支持者投票意願，反而會激起藍營投票意願，五五波的藻礁公投可能首當其衝。

國民黨立院黨團書記長陳玉珍說，林秉樞風暴強化民眾對民進黨「網軍治國」印象，提高四大公投不信任票氛圍。

民進黨立委許智傑指出，高嘉瑜事件讓人很傷心，但公投是國家重要大事，希望全民一起再度回到關注公投的焦點。

民進黨立委何志偉說，施暴案及衍生的網軍案，新聞聲量確實影響到公投的關注，但組織上並沒有冷卻，一方面是全黨都有意識到公投的重要性，另一方面則因明年就要選舉，這次公投動員等同提早練兵。

民進黨新北市議員張志豪說，經與黨中央確認，林秉樞不是民進黨員，純粹就是個人犯行，不必無限上綱到四大公投。

另一熟悉選舉事務的民進黨立委說，高嘉瑜受到暴力對待，事件本身與公投完全沒有關係，但林秉樞扯出的網軍、政商關係與民進黨的派系的爭議，勢必會影響「社會觀感」。他進一步分析，這次風波，對民進黨支持者的投票意願應該不會有影響，但可能降低沒有特定政治立場、淺藍淺綠，以及年輕族群的投票意願，目前公投呈現五五波態勢，最後成敗關鍵，可能就是這些中間選民。