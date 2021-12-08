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馬英九投書：台灣已經是「不自由的民主」

馬英九／中華民國前總統
中華民國前總統馬英九。（中央社）
中華民國前總統馬英九。（中央社）

美國將於十二月九日舉行首屆全球「民主峰會」（Summits for Democracy）視訊會議，邀請一一○個國家及地區的政府、民間團體與私營部門領袖出席，討論「對抗威權」、「打擊貪腐」、「促進對人權尊重」等三大議題；我國正式獲邀，將派政務委員唐鳳與駐美代表蕭美琴與會。

我樂見美方這樣的安排，但也有不少憂慮，因為這幾年民進黨政府的表現，不但離「民主」越來越遠，反而趨近「不自由的民主」（illiberal democracy）。

「不自由的民主」一詞是印度裔美國名學者法瑞．扎卡利亞（Fareed Zakaria）所創。他指出，從廿世紀開始，全世界已有上百個國家的人民定期選舉國家領導人，被視為「民主國家」。但其中有些國家的總統上任後，開始採行背離自由民主的政策或措施，例如修憲延長自己任期、非法限制人民自由、非法打擊反對黨或政治對手，他把這種國家的體制稱作「不自由的民主」或「民選的專制」（elected autocracy）。

蔡英文總統二○一六年就任後，諸多違反「法治國」原則的作為，例如成立明顯違憲的不當黨產委員會、促進轉型正義委員會清算最大反對黨（國民黨），賦予行政機關過多權力，侵害人民權益，對臺灣民主傷害甚鉅、危害深遠。包括：

二○一八年一月五日，臺大教授管中閔高票當選臺大校長，但教育部無視其合法性，違反《大學法》，否決其當選資格。一年多後，才讓管教授順利上任。

二○一八年九月十二日，促轉會副主委張天欽被媒體爆料以「東廠」自居，將「轉型正義」當成選舉操作的工具，意圖打擊國民黨新北市長候選人侯友宜。

二○一九年六月十七日，蔡總統要求立法院民進黨團修改《公民投票法》，沒收「公民投票綁大選」制度，並強制規定每兩年在第二年八月最後一個星期六舉行一次公投，嚴格限制了人民行使公投的權利。

二○一九年十二月十九日，臺大政治系教授蘇宏達批評政府文化政策，遭臺北市警察以違反《社會秩序維護法》約談，到派出所訊問數小時。

二○二○年八月廿八日，蔡總統未經行政院與立法院討論，逕自在總統府宣布開放爭議極大的美國萊豬（含內臟）進口。

二○二○年十二月十一日，蔡總統關閉中天電視新聞臺，是臺灣電視新聞臺有史以來第一次被政府停播。

二○二一年三月二十八日，蔡總統無視二○一八年「以核養綠」公投結果，執意將核四廠燃料棒送出國。

二○二一年十一月十六日，蔡總統以指定直轄市民進黨市長候選人的方式，實質廢止民進黨創黨數十年的公職候選人黨內初選提名制度。

二○二一年十一月，媒體披露民進黨女立委遭男友施暴，意外讓民進黨「網軍」結構曝光。這些疑似有特定單位資源挹注的網軍，猶如「錦衣衛」或「秘密警察」，長期在網路上霸凌與政府意見不同的聲音，甚至逼死一位優秀的臺灣外交官。

這些不符民主憲政的行動，已明顯構成「不自由的民主」或「民選的專制」。蔡總統經常自詡臺灣的民主價值如何寶貴，卻親手破壞這些民主價值。

哈佛教授史帝文．李維茲基（Steven Levitsky）與丹尼爾．齊布拉特（Daniel Ziblatt）在二○一八年暢銷書《民主如何死亡》（How Democracies Die）中指出，多數民主制度的死亡不是經過一次政變，而是逐步倒退，滑向威權主義。

希望蔡總統和民進黨能以國家人民為念，懸崖勒馬，回歸真正的自由民主，臺灣參加「民主峰會」，才能名符其實。(轉載自本報系聯合報)

民進黨 公投 警察

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