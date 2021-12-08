國民黨史檔案開放 馬英九：不怕追殺

國民黨史館與政治大學合作將黨史檔案寄存政大中正圖書館，7日上午舉行「黨史檔案啟用典禮」。（圖：國民黨提供）

國民黨 黨史館與政治大學合作將黨史檔案寄存政大中正圖書館，昨天舉行黨史檔案啟用典禮。前總統馬英九 表示，雖然面對蔡政府促轉會的追殺，但他相信國民黨將史料移存政大，對國家、社會、文化、教育 等都是有意義的事情，因此不要怕別人追殺；這些資料統統都開放，不管是促轉會或其他人，都歡迎來使用。

國民黨黨史館寄存政大30萬筆史料檔案，共有九大類，包括一般檔案、會議紀錄、環龍路檔案、五部檔案、漢口檔案、監察檔案、政治檔案、特種檔案、國防檔案。大部分檔案都是1949年前的史料。

其中的特種檔案，指的是國民黨中央秘書處及地方、海外黨務檔案，另有部分政府機構黨務活動檔案，共33類，時間也多是跨越1928年到1949年，是北伐結束到國民黨退守台灣之前，最重要的黨務核心資料之一，但是與蔡政府鎖定的機密政治檔案較無直接關聯。

至於外界關切的中常會會議紀錄，據了解，依黨內30年解密不成文規定，移往政大的中常會紀錄，應是1991年以前的常會紀錄，但只有文字簡要紀錄，還原會議最關鍵的錄音檔恐未移轉到政大。

2013年5月18日，馬英九在黨主席任內完成第一批史料移存政大，如今再參與黨史檔案啟用典禮，他表示深深感動。

國民黨主席朱立倫表示，國民黨史是國家最重要的資產，感謝政大協助保存並且數位化，將來可運用在學術上及連結國際，對全世界研究歷史及近代發展過程，是重要史料。