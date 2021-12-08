黑白集／蔡英文笑讚打高端「死忠」 慈禧最懂

蔡英文 總統宣傳反公投 ，萌問群眾「誰和我一樣打高端」，並笑讚舉手群眾「是死忠的」。辣台派歸隊，復刻大選激情，總統還要用高端篩檢同溫層，打造表忠典範，催動更多愛國手臂為她守政權。

高端對群體免疫的貢獻不到5%，總統不關心土製疫苗 缺乏保護力，卻當成「忠誠篩劑」，坐實疫苗政策不問科學只講政治，黨私高於公益。反公投一脈相承，吃萊豬、棄藻礁與廢核四，全都是高端孿生兄弟。民生對上政經的公共辯論，執政者用「抗中保台」踐踏科學，公投支持方被抹紅成國家敵人。

蔡英文擅藉表忠輾壓異議，趙少康酸她「總統不是邪教教主」，柯文哲嗆她「別把政府搞得像義和團」，網民也譏諷高端隊是白蓮教。「死忠」之說既出，令人油生今昔之嘆。慈禧利用義和團對付反對勢力，向八國聯軍宣戰前，稱許「拳民忠貞可用」。太后與親信討論刀槍不入神術，明說「把戲是假，幾十萬漢子是真，一旦開戰，可用來填洋人槍眼」。

政府官員打高端者幾稀，也敢叫人民挺臂表忠？對比「填槍眼」，還好綠官愚民只是當韭菜割來炒股騙票。但對身殉高端的支持者遺族們，總統疏於關懷，「死忠」之讚真的太沉重。

帝王需要臣民以死表忠，民選元首要「死忠」作什麼？史冊裡有答案。