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新聞評論／蔡英文踐踏藻礁 也沒解能源政策歧途

聯合報社論

在四大公投中，「珍愛藻礁」是個比較特殊的案例，涉及的面向更廣。表面上，「護藻礁」是出於環保理念，反對「三接」破壞當地生態。實質上，這項議題也包含著對蔡政府能源政策的質疑；尤其上月各國在COP26氣候峰會簽署2030年前降低甲烷排放量三成的承諾，天然氣正是甲烷逸散導致地球升溫的禍首。換言之，蔡英文把台灣天然氣發電提高至50%，不僅惡化地球溫室效應，也把台灣能源政策推向歧途。

全球之所以急於推動「減甲烷」，主要是甲烷的增溫能力很強，但在大氣中的壽命比二氧化碳短；因此若能有效降低甲烷排放，會比減碳更抑制溫室效應，這已是全球共識。天然氣的主要成份是甲烷，尤其在頁岩氣開採過程會大量逸散；美國目前已規畫開徵每噸900美元的甲烷稅，未來天然氣價格勢必節節上揚。中研院學者盧倩儀日前即在立法院批評，蔡政府過度倚賴天然氣的錯誤能源政策，「會把台灣帶向死路」。

從這個脈絡看，「護藻礁」公投的重要性，已不只是在保護藻礁生態；它更大的意義，是要督促政府導正偏差的能源政策，以免對台灣和地球造成不可彌補的傷害。蔡政府近期的宣傳，都強調「三接」工程已經外推，不會對藻礁造成傷害。事實上，經濟部日前才坦承，中油進行管線棧橋工程時，因在藻礁上打樁，已造成藻礁的局部破壞。除此之外，施工過程中外界看不見的傷害，中油恐更諱莫如深。

然而，對於國際社會「減甲烷」的承諾，蔡政府始終避而不談，只一味重申政府的「淨零排放」目標。直到外界追問政府的淨零路徑圖何在，蔡英文才要求國發會「要拿出一個草案」來。問題是，如果蔡英文的能源轉型政策目標不調整，在目前「燃氣50%、燃煤30%」的歪斜架構下，完全跟「淨零」的目標背道而馳。如果這個上層架構不改，國發會本事再大，又有什麼辦法畫出讓台灣通往淨零護地球的路徑？

蔡政府能源政策的偏斜，源頭在於為了追求「非核」，因此要用天然氣作為替代能源，理由是天然氣是更「乾淨」的能源。如果與燃煤比較，天然氣燃燒產生的二氧化碳確實較少，也更「乾淨」。但是，如果從地球「減溫」的角度看，天然氣開採及燃燒產生大量的甲烷催化溫室效應，它就顯得沒那麼乾淨了。換言之，蔡政府的能源政策是建立在十年前的思維架構，而今國際潮流在變，台灣若不隨之調整，我們就會被拋在時代後頭，永遠追趕不上。

既然知道蔡政府的能源政策是建立在過時的思維上，這個政策就必須務實調整；否則，台灣的能源及電力供應將永遠難以兼顧環保的理想與經濟發展的現實。試想，這一次就算台灣民眾願意為「三接」犧牲大潭藻礁，下一次又要為「四接」再犧牲北海岸的數萬株珍貴珊瑚；然而，大家一再的犧牲又將換來什麼？更美好的台灣嗎？還是更積重難返的缺電困境及汙染悲劇？乃至國際社會的壓力與譴責？

在經合組織（OECD）30多個經濟體中，天然氣發電比重超過50%的國家僅有四個，分別是以色列、墨西哥、荷蘭、愛爾蘭。這些國家都自產天然氣，其中自產率最低的墨西哥也有40%。反觀台灣，99%的天然氣都要靠進口，且產地都距離台灣非常遙遠，我們卻訂出天然氣發電50%的超高目標，這是天真還是愚昧？現在，面對「減甲烷」的難題，請蔡英文誠懇作答吧！

天然氣 藻礁 蔡英文

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