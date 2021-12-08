1人1信 要蘇貞昌查網軍？柯文哲諷「查不下去」

國民黨主席朱立倫呼籲蔡英文總統不但要趕快脫下網軍這個魔戒，立法院不分朝野也一定要強力監督，並刪除所有政府養網軍的預算。（記者邱德祥／攝影）

立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案引爆民進黨 「網軍治國」爭議，國民黨主席朱立倫昨呼籲曾受網軍網路暴力民眾都站出來，把所有背後養網軍惡徒們統統揪出來，讓網軍在台灣民主土地上消失。朱也號召受害者在臉書、IG等網路平台標註「#ACAMeToo！」拒絕網路暴力。

民進黨爆出網軍爭議，卻反控朱立倫也有養網軍。朱昨表示，他是真正的網軍受害者，不但每次選舉遭網軍惡意攻擊，還會反串製造假新聞惡意指控，連黨內選舉也被干擾。他表示，當前網軍爭議已與藍綠無關，民進黨內也有很多受害者；不管是政府或蔡英文總統，都有絕對權力與絕對的責任，不要再養網軍，不要用網軍攻擊對手。

台北市長柯文哲 日前發起一人一信，要行政院長蘇貞昌嚴查網軍，昨天難得與新北市長侯友宜 、桃園市長鄭文燦同台，還在IG發文「聽說這邊有三位網軍受害者」。柯文哲也在臉書問蘇貞昌，是誰讓網軍呼風喚雨，黨同伐異？是誰一邊說要處理政黨及其附隨組織不當財產，一邊拿著國家資源來剷除異己？蔡總統在「鄭南榕殉道29周年追思紀念會」高喊轉型正義、邁向和解，是誰在同胞裡製造敵人？

柯文哲也透露，他發起一人一信查網軍，自己的信已簽名，市府發言人會送到行政院。柯文哲也說，「查林秉樞帳戶裡面的金流就知道，我們都知道怎麼查，非常清楚，怎麼不會查？他們是查不下去。」

鄭文燦則表示，如果有網路的暗黑勢力踩了法律或道德的底線，不僅該受到譴責，也該受到法律制裁；侯友宜也說，政府要正視網軍的問題，有時「解鈴還須要繫鈴人」，大家要重新想想看，這問題從何而來？

對於網軍爭議，蘇貞昌昨回應，台灣是民主法治的國家，言論自由、民主行動，都保護尊重，但是違法的行為不容許，都會嚴查嚴辦。