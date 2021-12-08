無業卻有2000萬存款 林秉樞被告發涉洗錢

鏡週刊報導，林秉樞曾與跨黨派立委餐敘，讀者瀏覽網站關心這個議題。（記者鄭超文／攝影）

民進黨 立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，無業的林秉樞被爆料有2000多萬台幣巨額存款，台北市議員徐巧芯、羅智強、游淑慧等人質疑林秉樞金流來源不明，昨到台北地檢署告發林秉樞涉嫌違反洗錢防制法、刑法僭行公務員職權罪、偽造私文書罪與恐嚇等罪。

台北市議員李柏毅也爆料，有民眾打電話給他，稱林秉樞今年6月就透過國安人員身分打完第二劑新冠肺炎疫苗 ，不過追問消息來源，爆料者僅說「你去查，一定是真的」。李柏毅呼籲，衛福部可以去查當時施打名冊，就知道林秉樞是否在其中，若林秉樞真的被造冊，「問題就很大了」。

另有週刊報導林秉樞曾謊稱是國安幕僚，成功安排名流權貴到醫院插隊接種新冠疫苗、並收取高額佣金，也曾幫一名貴婦詢問衛福部投資莫德納疫苗代工事宜並居中穿針引線。衛福部長陳時中 說，今年疫苗短缺時，很多人牽線賣疫苗，包括基金會、國外財團，經過清查採購可能性都沒有談成；至於疫苗代工，他未接觸過這一條線，應該是沒有。林秉樞持有兩人合照一事，陳時中說完全沒印象是在哪裡合影。

新北地檢署前天收到高嘉瑜律師送交兩份新事證，正勘驗物證中。據了解，相關證物資料不少，需一段時間才有結果，待勘驗證據後，才會提訊林秉樞，並傳喚高嘉瑜。

檢警目前初步調查，發現有含高嘉瑜在內四名女子私密照。有媒體報導檢警還原林秉樞的「存圖資料夾」，逾1萬2000張圖片成鐵證，受害超過上百人，但檢方澄清「絕無此事」。有關高嘉瑜所稱白色備份「豆腐頭」，檢警仍在追查其下落。

此案引發政治風暴也持續延燒，鏡週刊昨天揭露一張聚餐照片，是林秉樞坐在中間主位，民進黨立委范雲、郭國文和鍾佳濱和民眾黨立委邱臣遠等人在旁淪為「配角」。郭國文解釋，那場飯局有一段時間，但「主揪」不是林秉樞，是應范雲邀請而去，都是學運世代的人閒話家常，林秉樞曾提過欣賞范雲，剛好林秉樞打電話來給他，所以就說范雲在，一起來吃飯。

范雲也說，當天主要是學運老朋友約好要聚會，林秉樞是個博士生，有點像是學術界的後輩。她希望大家回歸親密關係暴力、利用性私密影像威脅的事情，不要再有下一個受害人。

林秉樞被起底與許多綠營政商關係良好，知情人士也曝林秉樞「迷惑術」指出，林只要對年紀較長的人都喊「老大」，不只對新潮流前總召段宜康喊「老大」。