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有圖為證 三接棧橋「插藻礁上」 環團直擊揭府院謊言

台灣新聞組／台北8日電
立委與環團一行人大潭藻礁現場勘查發現中油三接棧橋橋墩鐵架插入藻礁。（記者曾增勳／攝影）
立委與環團一行人大潭藻礁現場勘查發現中油三接棧橋橋墩鐵架插入藻礁。（記者曾增勳／攝影）

蔡英文總統日前視察桃園觀新藻礁、大潭藻礁和大潭電廠，並表示三接工程沒蓋在藻礁上。立委李德維、藻礁公投領銜人潘忠政和中油人員，昨清晨摸黑勘查大潭藻礁中油三接施工現場，發現棧橋鐵架直接插入藻礁；潘忠政說「潮水退了，就知道誰沒穿褲子」；李德維說，蔡總統說三接沒蓋在藻礁上，與實際情形差距很大。

中油發言人張瑞宗表示，中油從不諱言三接棧橋影響到藻礁，但已努力避開柴多杯孔和藻礁生態，讓藻礁影響面積到最小，改採外推方案也以棧橋設計取代海床挖溝埋管，面積甚至低於環評報告0.4公頃，僅約0.37公頃，讓國家重大建設影響藻礁生態達到最低。

中國時報報導，李德維說，上月底，蔡總統視察藻礁，說什麼「三接沒有蓋在藻礁上」，又不知道在做什麼白日夢，說「藻礁已經永存」。上周，國民黨立委蔣萬安安排的考察，被民進黨政府與民進黨立院黨團技術性杯葛，只能「遠觀」。經濟部一度在簡報時與新聞稿中坦承棧橋傷害藻礁，但聲稱僅被破壞的範圍約0.4公頃，但卻又被蘇貞昌改口說是「假新聞」。

李德維昨清晨6點不到直抵棧橋，發現棧橋就插在藻礁上，而獲邀同行的潘忠政也當場指出，中油為固定棧橋橋墩除了打樁還有鋪設混凝土，這些工程都是在破壞藻礁，現場更可看見「藻礁上長出鐵棒」，混凝土與泥沙，已經覆蓋了大片藻礁，痛批政府完全不顧生態保育，三接施工已讓藻礁生態系慢性死亡。

據報導，談及經濟部次長曾文生曾說藻礁被破壞的範圍約0.4公頃，影響面積已經很小。潘忠政冷笑回應「不可能！」中油做那麼多橋墩，影響範圍只有0.4公頃？「潮水退了就知道是誰沒穿褲子！」

李德維批評，傷害藻礁有圖為證，什麼都是真的，只有蔡英文總統、行政院長蘇貞昌整天說謊，相當可恥。

藻礁 蔡英文 民進黨

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新聞評論／蔡英文踐踏藻礁 也沒解能源政策歧途

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