有圖為證 三接棧橋「插藻礁上」 環團直擊揭府院謊言
蔡英文總統日前視察桃園觀新藻礁、大潭藻礁和大潭電廠，並表示三接工程沒蓋在藻礁上。立委李德維、藻礁公投領銜人潘忠政和中油人員，昨清晨摸黑勘查大潭藻礁中油三接施工現場，發現棧橋鐵架直接插入藻礁；潘忠政說「潮水退了，就知道誰沒穿褲子」；李德維說，蔡總統說三接沒蓋在藻礁上，與實際情形差距很大。
中油發言人張瑞宗表示，中油從不諱言三接棧橋影響到藻礁，但已努力避開柴多杯孔和藻礁生態，讓藻礁影響面積到最小，改採外推方案也以棧橋設計取代海床挖溝埋管，面積甚至低於環評報告0.4公頃，僅約0.37公頃，讓國家重大建設影響藻礁生態達到最低。
中國時報報導，李德維說，上月底，蔡總統視察藻礁，說什麼「三接沒有蓋在藻礁上」，又不知道在做什麼白日夢，說「藻礁已經永存」。上周，國民黨立委蔣萬安安排的考察，被民進黨政府與民進黨立院黨團技術性杯葛，只能「遠觀」。經濟部一度在簡報時與新聞稿中坦承棧橋傷害藻礁，但聲稱僅被破壞的範圍約0.4公頃，但卻又被蘇貞昌改口說是「假新聞」。
李德維昨清晨6點不到直抵棧橋，發現棧橋就插在藻礁上，而獲邀同行的潘忠政也當場指出，中油為固定棧橋橋墩除了打樁還有鋪設混凝土，這些工程都是在破壞藻礁，現場更可看見「藻礁上長出鐵棒」，混凝土與泥沙，已經覆蓋了大片藻礁，痛批政府完全不顧生態保育，三接施工已讓藻礁生態系慢性死亡。
據報導，談及經濟部次長曾文生曾說藻礁被破壞的範圍約0.4公頃，影響面積已經很小。潘忠政冷笑回應「不可能！」中油做那麼多橋墩，影響範圍只有0.4公頃？「潮水退了就知道是誰沒穿褲子！」
李德維批評，傷害藻礁有圖為證，什麼都是真的，只有蔡英文總統、行政院長蘇貞昌整天說謊，相當可恥。
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