黑白集／林秉樞只是專蹭名人 民進黨這麼好騙？

林秉樞暴打立委高嘉瑜，但他到底是何方神聖，外界除知道他和綠營關係密切，迄今仍如隔一層紗。事發後，民進黨 上下異口同聲說跟他「不熟」，林秉樞似乎只是個「蹭名人的騙子」。

但這個跟民進黨「不熟」的人，卻做到了「很熟」的人做不到的事。長期以來，他在深綠智庫的論壇寫文章，扮演綠營寫手；平時自稱是「國安外圍人員」，遊走綠營派系。案發後，一聲令下，就有綠營網軍幫他洗白帶風向，還有派系大老、國策顧問幫他向媒體關說。

這些「豐功偉業」不假，於是為了加強「騙子」形象，有親綠名嘴影射他可能和對岸有關，是「國安滲透」。還有媒體幫腔，說蔡政府「早就盯上林秉樞」，兩年前就對他「摸底」，並向相關人「示警」。

林秉樞的騙子形象，讓人想起前總統陳水扁 找詐欺 犯黃琪「算塔羅牌」的往事。但當年陳水扁身陷貪腐弊案，走投無路，才會上當；但這次民進黨卻幾乎是「全黨受騙」，其震央，則是被稱為民進黨「智囊庫」的新潮流系。沙場無敵手的民進黨，怎會變得如此好騙？

如果林秉樞真是「國安滲透」或「蹭名人的騙子」，那民進黨簡直和高嘉瑜一樣「天真無邪」。到底林秉樞是騙子，還是民進黨用自己看走眼來騙百姓，就讓時間來驗證吧！