「台獨機關槍」也偷拍 李柏璋拍小三性愛片被通緝

「台獨機關槍」李柏璋被捲入高嘉瑜案風暴。(翻攝自臉書)

立委高嘉瑜家暴 案捲入網軍疑雲，「台獨機關槍」李柏璋疑因第一時間在PTT上以「CrazyWinnie（沒品維尼）」發文帶風向替林秉樞洗白，被捲入風暴，昨天李被起底也曾因偷拍與小三性愛過程被新北地檢署通緝 ，拘提到案後起訴。

李柏璋在事件擴大後急否認替林秉樞發文帶風向，稱「自己也被騙」，但陸續被起底因多件妨害名譽案件被台南地檢署通緝。昨天更被揭露，他曾因涉及偷拍與呂姓女子性愛過程及身體私密部位，被檢方傳喚未到案遭通緝，今年6月被拘提到案，9月被聲請簡易判決。

據了解，李柏璋已婚，與呂女婚外情，2018年11月11日上午10時許，李在新北市林口的租屋處內，以手機 竊錄他與呂女的性愛過程以及呂女身體私密部位三段，並放在手機珍藏。

隔年9月28日，李柏璋妻子在他手機中發現性愛影片，向呂女提起通姦刑事告訴，因通姦除罪化，改提起民事侵權行為損害賠償訴訟，並以性愛影片當作事證。

呂女收到民事起訴狀，才知道自己竟被李柏璋偷拍，憤怒以通訊軟體LINE向李柏璋詢問，李柏璋坦承，呂女提起妨害秘密告訴。新北地檢署傳喚李到案說明，他無故未到，被發布通緝，今年6月被拘提。