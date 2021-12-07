我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

牛津大學最新研究 混打選莫德納免疫反應較佳

感恩節後疫情飆 日均增逾12萬確診 創2個月來新高

「台獨機關槍」也偷拍 李柏璋拍小三性愛片被通緝

記者柯毓庭／台北7日電
「台獨機關槍」李柏璋被捲入高嘉瑜案風暴。(翻攝自臉書)
「台獨機關槍」李柏璋被捲入高嘉瑜案風暴。(翻攝自臉書)

立委高嘉瑜家暴案捲入網軍疑雲，「台獨機關槍」李柏璋疑因第一時間在PTT上以「CrazyWinnie（沒品維尼）」發文帶風向替林秉樞洗白，被捲入風暴，昨天李被起底也曾因偷拍與小三性愛過程被新北地檢署通緝，拘提到案後起訴。

李柏璋在事件擴大後急否認替林秉樞發文帶風向，稱「自己也被騙」，但陸續被起底因多件妨害名譽案件被台南地檢署通緝。昨天更被揭露，他曾因涉及偷拍與呂姓女子性愛過程及身體私密部位，被檢方傳喚未到案遭通緝，今年6月被拘提到案，9月被聲請簡易判決。

據了解，李柏璋已婚，與呂女婚外情，2018年11月11日上午10時許，李在新北市林口的租屋處內，以手機竊錄他與呂女的性愛過程以及呂女身體私密部位三段，並放在手機珍藏。

隔年9月28日，李柏璋妻子在他手機中發現性愛影片，向呂女提起通姦刑事告訴，因通姦除罪化，改提起民事侵權行為損害賠償訴訟，並以性愛影片當作事證。

呂女收到民事起訴狀，才知道自己竟被李柏璋偷拍，憤怒以通訊軟體LINE向李柏璋詢問，李柏璋坦承，呂女提起妨害秘密告訴。新北地檢署傳喚李到案說明，他無故未到，被發布通緝，今年6月被拘提。

通緝 手機 家暴

上一則

日媒：日相施政演說 拒加入「挺台」字句

下一則

國家網軍出動？林秉樞維基增賴、柯互動 IP來自公路局

延伸閱讀

「暗黑力量傷國」朱立倫籲蔡英文速脫下網軍魔戒

「暗黑力量傷國」朱立倫籲蔡英文速脫下網軍魔戒
新聞眼／高嘉瑜遭家暴衍生網軍案 檢方何時辦？

新聞眼／高嘉瑜遭家暴衍生網軍案 檢方何時辦？
捲入台立委高嘉瑜家暴案 詹宏志辭統府國策顧問

捲入台立委高嘉瑜家暴案 詹宏志辭統府國策顧問
3件網路攻擊案 指向「台獨機關槍」李柏璋

3件網路攻擊案 指向「台獨機關槍」李柏璋

熱門新聞

立委高嘉瑜慘遭男友家暴，多日隱忍但有前往醫院驗傷。（圖：高嘉瑜辦公室提供）

台立委高嘉瑜爆被男友暴打、軟禁2天 傳因親密影片隱忍

2021-11-29 20:20
張忠謀。圖／司法院提供

台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」

2021-12-06 07:26
中華民國總統蔡英文。（本報系資料照片）

蔡英文論文爭議 被爆LSE否認持有口委名單及口試報告

2021-11-29 16:09
立委高嘉瑜1日舉行記者會還原遭男友林秉樞施暴經過，同黨立委王美惠（前）上前擁抱給予鼓勵。記者曾原信／攝影

高嘉瑜：初交往就被逼下跪 感謝前男友出面

2021-12-01 17:21
民進黨立委高嘉瑜被媒體爆料遭到男友林秉樞家暴。高本月22日出席Deepfake換臉色情影片記者會時，手上有多處外傷及瘀青。(記者曾原信／攝影)

還原恐怖一夜… 台立委高嘉瑜：被拖行暴打「快死了」

2021-11-30 23:12
立法委員高嘉瑜本月22日出席Deepfake換臉色情影片記者會時，手上有多處外傷及瘀青。記者曾原信／攝影

高嘉瑜被施暴案新北檢深夜出擊 搜索拘提其男友林秉樞

2021-11-30 16:55

超人氣

更多 >
台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」

台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」
美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜

美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜
未打疫苗確診後堅持「在家休息就好」30歲歌手染疫身亡

未打疫苗確診後堅持「在家休息就好」30歲歌手染疫身亡
中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧

中國持續侵害人權 白宮宣布外交抵制北京冬奧
繼滴滴出行之後 200多家中企恐怕也將從美股下市

繼滴滴出行之後 200多家中企恐怕也將從美股下市