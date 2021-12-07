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被逼錄19秒逼供片 高嘉瑜奄奄一息全身血 不回答就被打

台灣新聞組／台北7日電
民進黨立委高嘉瑜遭男友家暴後，6日現身立法院質詢。針對媒體追問，她表示「希望不要再有人跟我一樣」。(記者黃義書／攝影)
民進黨立委高嘉瑜遭男友家暴後，6日現身立法院質詢。針對媒體追問，她表示「希望不要再有人跟我一樣」。(記者黃義書／攝影)

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，高嘉瑜委任律師李永裕昨指出，高嘉瑜11月12日有被脅迫錄下19秒「逼供」的影片，躺在床上，滿身是傷，只能回答「是」，若不回答就要被打，高嘉瑜聲音很虛弱，這部分事證已提交給新北地檢署。

來源：聯合新聞網

高嘉瑜上月11、12日間遭林秉樞施暴，高在媒體報導後提告；林承認傷害等犯行，遭新北地院羈押。高嘉瑜昨天委請李永裕提供兩項證據補強提告內容，分別是12日被脅迫錄下19秒「逼供影片」及被迫拿著「脅迫書」的照片。

高嘉瑜前男友馬文鈺上周六開記者會指控，林秉樞用高的手機拍下影片質問「小馬是不是坐領乾薪？自白書是不是你寫的？」全身是傷的高嘉瑜虛弱地回應「是」；李永裕說，高被打後奄奄一息躺在床上，先被迫錄下影片，再被逼寫下脅迫書，已把這些事證交給檢察官

李永裕強調，高在脅迫下寫下的不實內容不能稱為「自白書」。另外，也蒐集到林秉樞透過LINE散布其他女性親密影片和照片，有四位女性，但身分不明，此部分要請檢察官調查。不過目前還不知高嘉瑜影片是否有散布，相關事證已經有提供地檢署來進行進一步的處理。

李永裕說，逼供影片在高嘉瑜手機裡，脅迫書則是在林秉樞手機，另外媒體有報導7月也被迫錄下影片，這部分還在跟高嘉瑜了解，目前檢察官聲請羈押大概有七項罪名，所提到的這個內容是犯罪事實增加，但是罪名還沒有增加，另外關鍵白色豆腐頭的備份硬碟也是一個問題，要找到豆腐頭內的記憶卡才是關鍵。

林秉樞由檢方聲押、法院裁押後，往返院檢時兩度發表談話，引發偵查程序瑕疵及是否特權串證疑慮。

法務部長蔡清祥表示，執法人員有無不當使被告受媒體拍攝、直接採訪而違反偵查不公開情事，已督請台灣高等檢察署啟動偵查不公開督導小組，盡速查明原委；台高檢分案調查後，會要求檢察官釐清有無違反相關規定及其責任，並依法嚴正處理，落實遵守偵查不公開規範。

新北地檢署澄清，地檢署和法院間無地下通道可供被聲請羈押犯嫌通行，地檢署決定未來押解人犯到近百公尺外的法院，要從地下室搭警備車進出。

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